[Deal du jour] Si vous avez envie de changer de forfait mobile pour finir l’année sereinement, ces opérateurs proposent des offres intéressantes, à des prix vraiment sympas. Voici les meilleurs forfaits de cette fin d’année 2024.

Quels sont les 4 meilleurs forfaits mobiles sans engagement du moment ?

Avant toute chose, il est important que vous identifiiez le forfait mobile qui vous convient le mieux. En premier lieu, allez faire un tour du côté du site de l’Arcep, afin d’avoir une vue d’ensemble sur les meilleures antennes réseaux à côté de chez vous. En effet, la qualité du forfait dépend avant tout de votre capacité à pouvoir utiliser convenablement l’enveloppe de données sans ralentissements.

Notre sélection pour décembre comprend des forfaits mobiles utilisant divers réseaux, ainsi, il y en a forcément un pour vous :

1. B&You 130 Go à 7,99 € par mois

Le forfait 5G sans engagement B&You avec 130 Go de données mobiles est au prix de 7,99 € par mois. La carte SIM triple découpe est au prix de 1 €.

Ce forfait avec 130 Go de données en 5G sur le réseau de Bouygues Telecom est parfait si vous cherchez un forfait adapté au quotidien pour naviguer sur internet lorsque vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Les appels, SMS et MMS sont bien sûr illimités en France métropolitaine, ainsi que vers et depuis l’Europe et les DOM. Si vous voyagez en Europe, 35 Go d’internet sont utilisables en Europe et dans les DOM.

2. Le forfait Youprice 160 Go à 9,99 € par mois

Le forfait Le Cloud de Youprice met à votre disposition 160 Go de data 5G, au prix de 9,99 € par mois, sur le réseau Orange.

Youprice vous laisse choisir l’opérateur, entre Orange et SFR, sur de nombreux forfaits // Source : Youprice

160 Go est un excellent volume de data pour utiliser internet sur votre smartphone, et partager votre connexion mobile avec d’autres appareils. Jusqu’à 14 Go de données par mois, consommées sur votre enveloppe globale, peuvent être utilisées depuis l’Europe et les DOM (hors Suisse et Andore). Les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers la France.

À forfait équivalent, vous devrez débourser le prix de 19,99 € par mois pour le forfait 5G 170 Go d’Orange.

Le forfait Prixtel 150 Go à 7,99 € par mois

Prixtel propose un forfait flexible sans engagement baptisé Oxygène, qui débute avec 150 Go de données 5G, à partir de 7,99 € par mois, et monte jusqu’à 200 Go au prix de 11,99 € par mois.

Contrairement aux opérateurs classiques, Prixtel propose des forfaits flexibles qui peuvent évoluer, et ne vous bloque pas à une quantité de data dans le mois en cours. Le forfait Oxygène commence avec 150 Go de données en 5G, et peut monter jusqu’à 200 Go. Le forfait change automatiquement de palier suivant votre consommation, et revient à son volume de départ au début de chaque mois.

Les forfaits de Prixtel sontflexibles // Source : Prixtel

Les appels, SMS et MMS sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Vous disposez de 15 Go de data 4G à utiliser dans l’UE et les DOM.

Le forfait Free 150 Go à 8,99 € par mois

Free Mobile propose un forfait Série Free sans engagement, avec 140 Go de data 5G, au prix de 8,99 € par mois pendant un an. Passé douze mois, vous passerez automatiquement au forfait Free 5G au prix de 19,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

Ce forfait Free avec 140 Go de données mobiles en 5G permet d’utiliser internet quotidiennement pour regarder et écouter du contenu en streaming, ou jouer à des jeux en ligne sans vous soucier de votre consommation. Vous disposez de plus d’une enveloppe de 25 Go de données 4G par mois, à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Le forfait propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Europe.

Vous pouvez vous abonner au forfait Série Free 150 Go, ainsi qu’aux autres forfaits mobiles, et garder votre numéro actuel grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

