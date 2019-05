Google s'apprête à tenir son rendez-vous incontournable de l'année. Que faut-il espérer de la Google I/O 2019 ?

Mardi 7 mai, à 19h pétantes (heure française), les férus de Google ont rendez-vous avec la Google I/O, événement incontournable durant lequel la firme de Mountain View annonce ses principales nouveautés pour les mois à venir.

Le programme s’annonce copieux, à en croire les rumeurs et fuites qui se sont accumulées ces dernières semaines. En plus de la version 10 d’Android, Google devrait mettre l’accent sur le hardware avec la présentation du Pixel 3a, son smartphone moyenne gamme.

Cap sur Android 10 Q

La Google I/O sera l’occasion de découvrir les principales nouveautés d’Android 10 Q, future mise à jour majeure du système d’exploitation mobile. Elle est déjà proposée en bêta à certains utilisateurs et comporte des ajouts liés à la vie privée, au partage de fichiers, au thème sombre ou encore au contrôle de la profondeur des photos.

Google devrait également en profiter pour améliorer ses applications phares, comme Photos et Maps. Sans oublier les avancées à attendre du côté de l’assistant vocal, qui prend place dans de plus en plus de foyers.

En revanche, n’attendez pas d’informations supplémentaires sur Stadia, l’ambitieuse plateforme de jeux vidéo en streaming. Google attendra le mois de juin et l’E3 pour en dire plus à son sujet.

Un nouveau Pixel

Google a promis qu’il y aura du nouveau dans la gamme Pixel. Les fuites ont déjà gâché la surprise : il s’agira des Pixel 3a et Pixel 3a XL, un duo de smartphones qui sacrifieront quelques caractéristiques pour être plus abordables. Ils devraient néanmoins conserver l’argument phare de la gamme, à savoir des performances photographiques qui font rêver la concurrence.

On attend aussi le Google Home Hub XL, soit une version plus grande de l’enceinte connectée équipée d’un écran (toujours inédite chez nous). Baptisé Nest Hub Max, il serait équipé d’un écran de 10 pouces et de hauts-parleurs stéréo selon une fuite repérée par Android Police le 29 mars 2019.

On croit moins à la Pixel Watch, montre devenue arlésienne depuis le temps qu’on en parle — et qui a quelque peu disparu des discussions ces dernières semaines.

Quelle démonstration de force ?

En 2018, Google avait fait parler de lui avec la présentation de la technologie Duplex, qui permet à Assistant de vous décharger de certaines tâches fastidieuses (comme la prise d’un rendez-vous par téléphone). Quelle démonstration de force nous réserve la multinationale en cette année 2019 ? Réponse dans un peu plus de 24 heures.

