La nouvelle version d'Android débarque ! Les possesseurs de smartphones Pixel sont les premiers servis pour tester cette mise à jour en version bêta. Vous trouverez dans cet article un guide d'installation et un résumé des nouveautés testables.

Dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, Google a lancé officiellement le programme de bêta pour Android Q, son nouveau système d’exploitation mobile. Comme les Pixel sont arrivés en France en 2019, il vous est possible de le tester tout de suite et profiter de ses nouveautés avant tout le monde. Sachez qu’une bêta, comme son nom l’indique, est une version de test des fonctionnalités et pourrait donc être instable ou vous faire perdre des données. Google a annoncé que six phases d’améliorations seront effectuées avant la sortie de la version finale.

Guide d'installation Comment installer la bêta d’Android Q

C’est vraiment très simple : il vous suffit de vous inscrire au programme avec un compte enregistré sur un smartphone Android compatible.

Allez sur ce site avec un compte Google connecté.

Choisissez le smartphone sur lequel vous voulez l’installer et cliquez sur Activer.

Acceptez la licence d’utilisation.

Sur votre smartphone, allez dans Paramètres, Système, Paramètres avancés puis enfin Mise à jour.

Le smartphone vous proposera immédiatement d’installer la bêta. S’il ne le fait pas, cherchez les mises à jour disponibles.

Le processus d’installation se lance : c’est tout bon.

Si, au redémarrage, vous tombez sur l’écran suivant, choisissez Réessayer et validez avec le bouton power. Cela devrait poursuivre l’installation et finir par booter.

Smartphones compatibles Smartphones compatibles

Google a tendance a ouvrir de plus en plus son programme bêta à des partenaires, afin qu’ils puissent rapidement déployer les nouvelles versions d’Android sur leurs modèles. Reste que la première bêta d’Android Q est réservée aux smartphones Google de la gamme Pixel. En France, seuls les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont commercialisés, mais si vous avez acheté en import un Pixel, Pixel 2 ou Pixel 2 XL, c’est aussi compatible.

Nouveautés Principales nouveautés

Pourquoi se précipiter sur Android Q ? Le système d’exploitation mobile de Google a quelques arguments pour sa dixième version majeure. Nos confrères de FrAndroid ont réalisé un dossier complet pour les détailler que nous vous invitons à lire. Nous retenons quelques points majeurs qui changeront vraiment l’usage du smartphone.

Vie privée et permissions : le système de permissions laissées aux applications s’étoffe enfin sur Android et va permettre une meilleure granularité pour l’utilisateur. Comme sur iOS d’Apple, vous pourrez choisir quand une app a accès à votre géolocalisation ou quels types de fichiers elle a le droit d’utiliser pour fonctionner. Bref, plus de contrôle pour vous, moins de collecte de données non voulue : on aime.

: le système de permissions laissées aux applications s’étoffe enfin sur Android et va permettre une meilleure granularité pour l’utilisateur. Comme sur iOS d’Apple, vous pourrez choisir quand une app a accès à votre géolocalisation ou quels types de fichiers elle a le droit d’utiliser pour fonctionner. Bref, plus de contrôle pour vous, moins de collecte de données non voulue : on aime. Partage : c’est une arlésienne sur Android. Le système de partage d’un fichier ou d’une page, sur le réseaux sociaux ou à des contacts, est complètement idiot. Il proposera des contacts absurdes, s’étalera en plusieurs catégories qui prennent trop de place sur l’écran… aucune logique et aucun sens. Google a décidé, enfin, d’y apporté clarté et efficacité avec un système revu, plus clair et plus immédiat.

: c’est une arlésienne sur Android. Le système de partage d’un fichier ou d’une page, sur le réseaux sociaux ou à des contacts, est complètement idiot. Il proposera des contacts absurdes, s’étalera en plusieurs catégories qui prennent trop de place sur l’écran… aucune logique et aucun sens. Google a décidé, enfin, d’y apporté clarté et efficacité avec un système revu, plus clair et plus immédiat. Contrôle de la profondeur des photos : les applications auront désormais accès aux informations sur la profondeur des photos. Google Photos pouvait jouer sur ces éléments en « mode portrait » et désormais, comme sur iOS, des applications pourront en faire de même.

Des tas d’autres nouveautés sont attendus dans les mois qui nous séparent de la sortie, mais pour l’instant, les trois citées sont les principales que vous pourrez tester avec cette première phase de bêta.