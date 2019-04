Les French Days débutent aujourd’hui et SFR organise une vague de promotions sur sa boutique de smartphone. L’offre la plus intéressante, c'est l’iPhone XS (version 64 Go), qui est disponible à 379 euros à l’achat avec un forfait de 60 Go avec engagement de 24 mois.

Si les forfaits sans engagement ont le vent en poupe actuellement, il ne faut pas sous-estimer les offres traditionnelles des opérateurs. En adossant des smartphones récents à des forfaits avec engagement, ils permettent en effet d’acquérir des appareils récents à moindre prix et d’étaler sur le temps le prix total de l’appareil.

Une réduction de 220 euros sur l’iPhone XS

C’est ce que propose aujourd’hui SFR avec l’iPhone XS, qui est vendu, le temps des French Days, au prix de 379 euros avec un forfait 60 Go avec un engagement de 24 mois. C’est 220 euros de moins pour ce téléphone que le prix habituel auquel SFR l’affiche dans sa boutique. Et en faisant le calcul sur 24 mois, il s’avère que c’est une bonne affaire. Sortons la TI-83 CE Premium Mode Examen et faisons le point.

L’iPhone XS, en version 64 Go et dans n’importe quel coloris, est vendu 379 euros lors de l’achat sur la boutique de SFR. Il est adossé à un forfait 60 Go avec un engagement de 24 mois. Ce dernier coûte actuellement 30 euros par mois la première année, puis 45 euros par mois la seconde année. Ce qui fait un total de 900 euros. Ajoutons à cela les 8 euros par mois pendant 24 mois (soit 192 euros) qui permettent d’étaler le paiement de l’iPhone XS sur toute la durée du forfait et on obtient un total de 1 471 euros.

À titre de comparaison, l’iPhone XS nu en version 64 Go est vendu 1 155 euros sur le site d’Apple. C’est une bonne affaire non seulement à court terme (vous payez 379 euros seulement maintenant), mais aussi à long terme (le prix total avec le forfait est très avantageux).

Quant à l’iPhone XS, est-il vraiment besoin de le présenter ? C’est le smartphone haut de gamme d’Apple au design irréprochable et bénéficiant des dernières avancées de la marque côté fiche technique et software. Et s’il n’est plus le meilleur dans certains domaines photo, c’est tout de même l’un des appareils les plus polyvalents du moment avec un rendu toujours très flatteur. En plus, vous payez le prix de la vie privée garantie par Apple.

Notez enfin que le forfait 60 Go auquel est associé l’iPhone XS est généreux. Non seulement il contient une enveloppe de 60 Go de data en 4G+, avec les appels et SMS illimités en France et vers DOM, mais aussi 60 Go de données mobiles en France, depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Le Samsung Galaxy S9, le Huawei Mate 20 et l’iPhone 7 Plus également en promotion

L’iPhone XS n’est d’ailleurs pas le seul smartphone à bénéficier d’une réduction de prix intéressante sur la boutique de SFR. L’iPhone 7 Plus, le Huawei Mate 20 ou encore le Samsung Galaxy S9 voient également leurs prix baisser durant les prochains jours des French Days, avec des réductions allant de 48 euros à 120 euros selon les modèles, toujours accompagnés du forfait 60 Go.

Pour retrouver l’intégralité des promotions SFR des French Days, direction la page spéciale mise en place par l’opérateur à cette adresse.