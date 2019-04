Google a annoncé que le 7 mai sera une date importante pour sa gamme Pixel.

« Les renforts arrivent » peut-on lire sur une page du Google Store depuis quelques heures. Quelque chose se trame du côté de la firme de Mountain View, qui précise que « le 7 mai sera une date importante pour l’univers Pixel. » Traduction : des nouveaux produits vont être annoncés.

De toute évidence, Google devrait profiter de l’événement pour officialiser deux téléphones, les Pixel 3a et Pixel 3a XL. Supposés plus abordables que le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, ils viendraient se placer en milieu de gamme. Ces dernières semaines, plusieurs indiscrétions et fuites ont gâché la surprise.

Google se lance dans le milieu de gamme

Il peut paraître étonnant de voir Google se plier en quatre pour des smartphones qui reposeront sur des performances inférieures à ce que l’on connaît aujourd’hui. Mais ce serait en réalité une grande première pour la multinationale, qui n’a jamais commercialisé de Pixel a ou de Pixel 2a par le passé.

Pour baisser le prix, Google jouerait sur certaines caractéristiques techniques (le processeur et les matériaux utilisés, notamment). Toutefois, les qualités photographiques seraient maintenues avec un capteur de 12 mégapixels soutenu par un traitement logiciel de pointe. Aujourd’hui, aucun smartphone ne prend de meilleurs clichés que les Pixel 3 et Pixel 3 XL. En conservant cet argument, les Pixel 3a et Pixel 3a XL auraient de quoi tirer leur épingle du jeu sur un marché saturé. Il reste maintenant à voir à quel point Google peut baisser le tarif.

