Twitter a alerté les internautes à propos d'un challenge qui consiste à changer sa date d'anniversaire sur sa plateforme. Spoiler : il vaut mieux ne pas le faire.

Si un internaute vous conseille de changer votre date de naissance sur Twitter, méfiez-vous : il est fort possible qu’il ait juste très envie de se moquer de vous, a prévenu le réseau social.

Mardi 26 mars, Twitter a publié un petit message à propos d’un « prank » (canular) qui semble amuser les utilisateurs en ce moment. Il s’agit de demander à quelqu’un de modifier sa date de naissance sur son profil, pour indiquer que l’on est né en 2007.

La promesse est que si on la change ainsi, on pourra débloquer de nouveaux coloris d’habillage sur le site. « S’il-vous plaît ne le faites pas », préconise Twitter.

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to 2007 to unlock new color schemes. Please don’t do this. You’ll get locked out for being under 13 years old.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 26, 2019