Sosh propose sa box Internet (Fibre/ADSL) en promotion pendant une durée limitée. Jusqu'au 26 mars prochain (à 7h), l'abonnement passe à 14,99 euros la première année, au lieu de 29,99 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

En cumulant promotion et qualité du réseau Orange, Sosh est aujourd’hui le fournisseur d’accès à Internet le plus intéressant du moment. Vous envisagez de passer chez Sosh ? L’abonnement sans engagement à la Fibre est proposé à 14,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 29,99 euros par mois.

L’offre comprend les appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 100 destinations à l’international (dont l’Australie, les États-Unis et le Canada), ainsi qu’un accès à la Fibre en très haut débit avec 300 Mbits/s en téléchargement et 300 Mbits/s en envoie.

La Boîte Sosh fournit uniquement l’essentiel, avec des options supplémentaires pour compléter l’offre, si besoin. On retrouve notamment les appels illimités vers les mobiles pour 5 euros de plus par mois et la possibilité d’obtenir un décodeur TV, toujours en contrepartie de 5 euros par mois, pour accéder à près de 160 chaînes. Toutefois, il est possible d’accéder, gratuitement et sur demande, à l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac. Une option bien plus avantageuse si vous possédez déjà un Chromecast ou une box Android TV compatible avec la projection sans fil.

Pour ceux qui sont d’ores et déjà abonnés à un autre fournisseur, notez que Sosh rembourse jusqu’à 100 euros de frais de résiliation.

Pourquoi recommande-t-on cet abonnement Internet ?

Appels illimités vers les fixes et Appli TV Orange avec 72 chaînes offertes

Accès à la Fibre en FTTH jusqu’à 300 Mbits/s

Seulement l’essentiel, pas d’options inutiles

Jusqu’au 26 mars prochain, l’abonnement à la Boîte Sosh (Fibre jusqu’à 300 Mo/s) est affiché à 14,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 29,99 euros par mois.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre, il est toujours possible de choisir l’offre ADSL qui est également proposée à 14,99 euros par mois pendant 1 an, puis passe à 19,99 euros.