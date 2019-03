Les serveurs permettant au « robot social » Jibo de fonctionner sont sur le point de fermer. Les clients vont donc se retrouver avec une machine inutilisable sur les bras.

Le « robot social » Jibo ne sera bientôt plus qu’une coquille vide. Les serveurs permettant à la machine de fonctionner ne seront plus actif d’ici peu de temps et Jibo deviendra un simple objet décoratif (ou un déchet selon les goûts de chacun).

Le projet américain avait été lancé en septembre 2014 sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo et avait obtenu un très jolie succès : plus de 3,6 millions de dollars (3,2 millions d’euros) récoltés pour 7 312 donateurs. Son concept, celui d’un robot assistant connecté, faisait alors face à peu de concurrence puisque ni l’Amazon Echo (novembre 2014) ni le Google Home (novembre 2016) n’étaient sortis.

Il avait en plus l’avantage d’avoir une caméra intégrée et de pouvoir bouger, ce qui le rendait plus « humain ». Malheureusement, tout comme la startup française Lima, le rêve du financement participatif a pris fin.

The servers for Jibo the social robot are apparently shutting down. Multiple owners report that Jibo himself has been delivering the news : "Maybe someday when robots are way more advanced than today, and everyone has them in their homes, you can tell yours that I said hello." pic.twitter.com/Sns3xAV33h

— Dylan Martin (@DylanLJMartin) March 2, 2019