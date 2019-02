Nvidia annonce sa carte graphique GTX 1660 Ti 6 Go, vendue à partir de 299 €. Aveu d'échec du RTX ou véritable alternative pour les joueurs qui possèdent des écrans 1080p ?

Le 22 février 2019, Nvidia a confirmé certaines rumeurs : la gamme GTX n’est pas morte avec l’arrivée des cartes RTX. Et même si le constructeur a tenté d’esquisser le futur du jeu vidéo avec ses montres de puissance, un retour à la réalité est nécessaire : aujourd’hui, les joueurs qui ont la configuration qui leur permet de profiter de cartes RTX onéreuses ne sont pas nombreux.

En revanche, ceux qui n’ont pas changé leur carte graphique depuis 5 ans comptent pour deux tiers du marché — sur Steam, les chiffres de l’enquête hardware mensuelle montrent que la gamme GTX 10XX sortie en 2016 compte plus ou moins pour 30 % des utilisateurs. Ce sont tous les autres joueurs que tente de séduire Nvidia avec sa 1660 Ti.

GeForce RTX 1660 Ti GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2080 Ti GeForce GTX 1060 Architecture 12nm Turing 12nm Turing 12nm Turing 16nm Pascal Ray Tracing Non Oui Oui Non Cœurs CUDA 1 536 1920 4 352 1280 Cadence 1 500 MHz 1 365 MHz 1 350 MHz 1 506 MHz Cadence boostée 1 779 MHz 1 680 MHz 1 635 / 1 545 MHz 1 708 MHz Mémoire 6 Go DDR6 6 Go DDR6 11 Go GDDR6 6 Go GDDR5 Bus mémoire 192-bit 192-bit 352-bit 192-bit Bande passante mémoire 288 Go/s 336 Go/s 616 Go/s 192 Go/s TDP 120 W 160W 250W 120 W Prix 299 € 369 € 1 259 € 245 €

Comme les RTX, la 1660 Ti tourne sur l’architecture Turing avec 6 Go de mémoire vidéo, ce qui lui permet d’être plus efficace que la gamme tournant sous Pascal côté énergie. On parle d’une carte demandant 120 W, pour 5,5 Tflops, contre 4,4 sur la 1060 qu’elle cherche à remplacer. En pratique, dans les jeux vidéo, Nvidia cherche à garantir une seule chose : 120 images par seconde dans les jeux compétitifs en 1080p (Full HD).

D’après Nvidia, ce qui demandera à être confirmé lors de tests neutres, les principaux FPS compétitifs actuels tournent bien au-dessus des 120 images par seconde. Les trois Battle Royale les plus en vue que sont Fortnite, PUBG et le récent Apex sont inclus dans ce tableau prédictif. En bref, on comprend tout à fait la stratégie de Nvidia qui cherche à saturer le marché à chaque génération, en s’adressant à tous les profils de consommateurs.

La GTX 1660 Ti laisse en revanche sur le carreau deux technologies mises en avant depuis des mois par l’Américain : le ray tracing et les cœurs Tensor Core. Pour Nvidia, le choix est donc laissé aux joueurs : souhaitent-ils dépenser plus pour profiter a minima de ces options (369 € pour une RTX 2060) ou souhaitent-ils assurer l’essentiel pour quelques années encore sans avoir à changer leur configuration complète pour profiter de leur carte ? Les plus pessimistes des observateurs diront que la gamme RTX n’a pas du su convaincre et, qu’en voyant son cours en bourse chuter, Nvidia a réagi avec une carte plus mainstream capable de répondre à un véritable besoin.

Date de sortie et prix

La Nvidia GTX 1660 Ti 6 Go est disponible dès le 22 février 2019, avec plusieurs marques qui ont joué le jeu. Les prix débutent à 299 € selon les caractéristiques et la conception des cartes, qui sont vendues par la plupart des e-commerçants.