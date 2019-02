Cdiscount propose aujourd'hui un pack regroupant le modèle blanc de la PS4 Pro 1 To avec Red Dead Redemption 2 à 419 euros, alors que la console seule vaut 399 euros et le jeu seul 60 euros environ.

La PS4 Pro est l’une des meilleures solutions pour jouer à Red Dead Redemption 2 dans des conditions optimales. Le pack est disponible à 419 euros sur Cdiscount, soit une économie d’environ 40 euros sur le total des deux produits.

Arrivée en fin d’année 2016 aux côtés de la PS4 Slim, cette version « Pro » apporte un nouveau souffle de puissance à cette génération de consoles (tout comme l’a fait la Xbox One X avec son aînée).

Bien qu’elle soit légèrement moins puissante que la console de Microsoft, elle fait tout de même partie des meilleures solutions pour profiter des nouvelles productions AAA dans les meilleures conditions possible, et c’est notamment le cas avec Red Dead Redemption 2, le dernier jeu de cowboys poseurs qui racontent des histoires de Rockstar Games. Lors de notre test du jeu, nous avons été conquis par sa direction artistique magnifique.

Pour se différencier de la concurrence, elle s’appuie surtout sur un catalogue d’exclusivités très varié et des licences comme The Last of Us, Uncharted, Gran Turismo, ou plus récemment Spider-Man. Bref, que des jeux incontournables.

Pourquoi aime-t-on ce pack ?

De la 4K upscalée pour un meilleur rendu graphique

L’une des meilleures solutions pour jouer à RDR2

Le catalogue des exclusivités Sony en général

