TikTok est une application de partage de courtes vidéos qui fait un carton chez les jeunes : elle compte plus de 500 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Voici comment l'utiliser.

En septembre 2018, TikTok a été plus téléchargée que Facebook et Instagram. L’application de partage de courtes vidéos compte dans le monde plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Vous n’en faites toujours pas partie ? On vous explique comment vous y mettre. Pas à pas.

Comprendre TikTok C’est quoi TikTok ?

TikTok est une application qui vient de Chine, où elle s’appelle Douyin. Elle a été lancée en 2016 et elle permet de partager des vidéos de danse, de play-back, de challenges, ou des sketches humoristiques. Des filtres et des effets d’accélérations et ralentis rendent ces vidéos plus originales.

Le succès de TikTok a longtemps été limité à l’Asie. L’application n’était pas disponible en Europe. Au mois d’août, elle a fusionné avec Musica.ly, une application de play-back très populaire. Elle a alors décollé partout dans le monde.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de TikTok, nous vous invitons à lire notre article sur le sujet. Une fois que ce sera fait, il n’y aura plus qu’à passer à la pratique…

S'inscrire Comment s’inscrire et modifier son profil ?

La première chose à faire, c’est bien sûr de télécharger l’application. Elle est disponible gratuitement sur iOS et sur Android.

Vous n’avez pas besoin de créer un compte pour regarder des vidéos. Ce sera en revanche nécessaire pour en publier vous-même, pour vous connecter à vos amis ou pour vous abonner à des hashtags (mots-clés). Du coup, autant le faire d’office.

Pour créer un compte, c’est très simple. Sur la page d’accueil, cliquez en bas à droite sur la silhouette de bonhomme. Une petite fenêtre « Il te faut un compte TikTok pour continuer » s’ouvre alors (1).

Vous pouvez, au choix : créer un compte à partir d’un email, ou vous connecter grâce à vos identifiants Facebook, Google ou Twitter. Renseignez votre date de naissance et un numéro de téléphone ou un mail. Un code de sécurité va vous être envoyé par message. Il suffit de le retaper, puis de valider. Votre compte est créé !

Une fois que ceci est fait, vous allez être redirigé sur la page d’accueil. Cliquez alors de nouveau sur la silhouette en bas à droite. Vous obtenez un aperçu de votre profil. Pour le modifier, cliquez sur le bouton « éditer le profil » (2). Vous pouvez modifier directement votre pseudonyme et votre nom d’utilisateur (3). Les deux s’afficheront sur votre profil. Attention à votre choix de nom d’utilisateur : une fois qu’il est enregistré, il faut attendre 30 jours pour pouvoir le modifier de nouveau.

Sous le pseudonyme et le nom d’utilisateur, on peut ajouter une description, qui détaille par exemple ce que l’on trouvera sur votre compte.

Enfin, vous pouvez changer votre photo de profil en cliquant sur le cercle gris situé au-dessus du nom d’utilisateur. Du bout des doigts, vous pouvez zoomer dessus, dézoomer ou améliorer le cadrage. Il est aussi possible de choisir une vidéo de profil que vous devrez sélectionner parmi les vidéos capturées avec votre smartphone. Une fois que tout ceci est fait, cliquez en haut à droite de l’écran sur la mention « enregistrer », en rouge. Voilà, votre compte est prêt : il ne vous reste plus qu’à regarder ou publier du contenu.

Regarder des vidéos Comment trouver et regarder des vidéos ?

Le plus simple pour commencer, c’est de vous imprégner un peu de l’esprit TikTok en regardant des vidéos. Cliquez en bas de l’écran sur la petite icône en forme de loupe (en 1).

En haut, vous pouvez rechercher directement un mot-clé, comme « #danse » ou « #chat » (en 2). Appuyez sur « entrée ». Juste en dessous de la barre de recherche, sélectionnez « hashtags ». Vous pouvez aussi faire une recherche par musique. Tapez le nom d’une chanson ou d’un ou une artiste et sélectionnez « sons ». Vous pouvez « ajouter aux favoris » une musique ou un hashtag en cliquant dessus puis sur « ajouter aux favoris ». Pour passer d’une vidéo à une autre, il suffit de swiper l’écran vers le haut avec son doigt.

La loupe permet aussi de trouver des comptes. Il suffit de taper directement un nom d’utilisateur, précédé d’un @. Vous pouvez ainsi chercher @pitichat2, puis sélectionner « utilisateurs ». Cliquez sur « s’abonner ». L’onglet loupe permet enfin de s’abonner à des thèmes ou des challenges populaires. Cliquez sur un hashtag proposé, puis sélectionnez « ajouter aux favoris » (3).

Pour retrouver ses favoris, il faudra aller sur votre profil (la silhouette en bas à droite). Cliquez sur la petite icône marque-pages à droite du bouton « éditer le profil », sélectionnez la catégorie souhaitée, par exemple « hashtags ».

Pour retrouver ses abonnements, on clique sur la petite maison en bas à gauche de l’écran. Les vidéos faites par les personnes auxquelles vous êtes abonné s’afficheront ici. En haut de cet écran, vous pouvez aussi sélectionner « Pour toi » : vous trouverez ici des vidéos suggérées par la plateforme.

Enfin, vous pouvez aussi tenter l’onglet notifications (ici en 3) pour voir si les comptes auxquels vous êtes abonnés (et d’autres) diffusent du contenu.

Trouver ses amis Où puis-je retrouver les comptes de mes amis ou échanger avec eux ?

Pour retrouver ses amis, on peut effectuer une recherche par nom d’utilisateur, comme nous l’avons expliqué plus haut.

Il est également possible de scanner le QR code de l’ami en question. Dans l’onglet loupe, cliquez sur l’icône située à droite de l’espace « rechercher » (en 1). À la place de la jolie plante que vous voyez ci-dessous, placez le QR code de votre ami. Cela vous renverra vers son profil. Pour trouver votre code ou le sien, il suffit de cliquer sur « Mon TikCode » (en 2).

Interagir Comment commenter ou aimer une vidéo ?

Une fois que vous avez compris comment regarder du contenu, vous pouvez commencer à interagir avec celles et ceux qui le postent. Le bouton 1 renvoie au profil de la personne qui a publié la vidéo (et vous permet de la suivre ensuite si vous le souhaitez). Le 2 permet de liker la vidéo, le 3 de la commenter (tout le monde peut voir votre commentaire), le 4 de la partager (pour l’envoyer en message privé à un ami, ou sur un autre réseau social) ou la mettre en favori. Ce bouton permet aussi de répondre en vidéo (voir le point suivant). Le bouton 5 renvoie à toutes les vidéos contenant les musiques utilisées.

Publier une vidéo Comment réaliser et publier une vidéo ?

On trouve sur TikTok des contenus extrêmement variés. Il y a des personnes qui filment leurs tenues du jour avec de la musique en fond, d’autres qui filment leur chat en train de faire des bêtises ou qui racontent des blagues, ou qui font du play-back artistique. En gros : vous pouvez publier à peu près tout et n’importe quoi.

Pour cela, cliquez sur le petit « + » en bas de l’écran. Vous obtenez ceci :

Pour filmer une vidéo, il suffit de maintenir le gros bouton rose appuyé. La barre juste au-dessus vous permet de régler la vitesse à laquelle votre vidéo va être diffusée. Le 2x ou 3x permet d’obtenir un effet accéléré très prisé pour les vidéos de play-back. À droite et à gauche du bouton, vous trouverez un accès à votre galerie de vidéos et les stickers. La barre tout en haut indique le temps de vidéo. Vous pouvez enregistrer plusieurs extraits en faisant des pauses entre chaque. Ils se mettront automatiquement à la suite.

Le bouton « Ajouter un son » permet d’ajouter une musique en fond de vidéo. Il faut cliquer dessus avant de commencer à filmer : apprenez à le maîtriser, c’est tout l’intérêt de TikTok !

À droite de l’écran, vous pourrez changer la caméra utilisée par l’application, activer ou désactiver le réglage de la vitesse, activer ou non le mode beautify avec la baguette magique (qui floute votre peau), ajouter des filtres (yay !) ou mettre un compte à rebours pour le déclencheur.

Une fois la vidéo réalisée, une icône rose en forme de V apparaît en bas à droite de l’écran. Cliquez dessus. Vous pouvez alors régler le volume ou d’autres paramètres sur la musique en haut à droite. En bas à gauche, vous pouvez ajouter des effets à la vidéo, choisir la miniature de la vidéo, ajouter un filtre ou un emoji.

Cliquez sur « suivant ». Vous pouvez alors ajouter des hashtags, taguer des amis, sélectionner qui peut voir vos vidéos, désactiver les commentaires dessus, désactiver les réponses vidéo de type DuoRéaction, partager la vidéo sur d’autres réseaux sociaux ou la télécharger, l’enregistrer dans vos brouillons, puis… publier votre création.

Les DuoRéaction sont des vidéos d’un format particulier. Cela permet de détourner la vidéo d’un autre utilisateur, ami ou non. Sur une vidéo, cliquez sur la flèche de partage en bas à droite. Sélectionnez « duo ». Vous pouvez réaliser ce type de contenus :

Sécuriser son compte Comment sécuriser mon compte ?

TikTok a été critiqué pour plusieurs raisons. Des journalistes ont notamment pointé du doigt la faible protection des données, des faits de cyberharcèlement, ou la présence de contenus inappropriés pour les jeunes utilisateurs. Des prédateurs sexuels peuvent également tenter d’entrer en contact avec des mineurs et mineures, en se faisant parfois passer pour d’autres jeunes.

Si vous êtes âgé de moins de 18 ans ou que vous ne souhaitez tout simplement pas que n’importe qui puisse voir vos contenus, vous pouvez paramétrer votre compte de la sorte :

Lorsque vous publiez une vidéo, il vous est demandé « qui peut voir la vidéo ». Ne sélectionnez pas « public » mais « mes amis ».

Dans l’onglet profil, cliquez sur les trois points, en haut à droite de l’écran. Sélectionnez « paramètres de confidentialité ». Là, vous pouvez faire en sorte que votre profil ne puisse pas être retrouvé en tapant votre pseudonyme dans la barre de recherche (cela empêche d’autres utilisateurs de s’y abonner), ou, moins radical, passer le compte en privé. Vos contenus ne seront alors visibles que par les amis que vous aurez acceptés.

Il est aussi possible, sur le même écran (ou lorsqu’on publie une vidéo), de supprimer l’espace commentaires, ou de limiter le nombre de personnes pouvant vous envoyer un message privé. Si un utilisateur vous semble toxique, vous pouvez le bloquer, et le signaler à TikTok.

Vous avez tout compris ? Il n’y a plus qu’à devenir une star de TikTok !