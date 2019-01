Grâce au mode Sentinelle, les voitures Tesla joueront la Toccata et Fugue de Bach en cas de vol.

Quand Tesla ne communique pas sur ses voitures, Tesla communique sur leurs fonctionnalités. Dernièrement, c’est le mode Sentinelle prévu sur les Model S et Model X qui est au centre de l’attention, avec la promesse d’une meilleure protection. L’idée : utiliser les huit caméras intégrées au véhicule (pour l’Autopilote à l’origine, puis pour le mode dashcam) pour filmer à 360° les alentours en cas de vol. Ou de tentative, du moins.

Cette fonction est au centre des discussions chez les amateurs et utilisateurs de la marque : Elon Musk n’a pas manqué de le remarquer et s’en est amusé… avec Jean-Sébastien Bach.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2019

Bach to the Future

Quand une Tesla subira des dégâts ou une tentative de vol, elle ne se contentera pas d’une simple alarme. À la place, c’est la Toccata et Fugue en ré mineur de Bach qui viendra agresser les oreilles de l’assaillant. Selon Musk, il serait même possible qu’une version métal du célèbre morceau soit jouée de temps en temps. Une idée amusante qui a su faire réagir le public amateur de ce genre de petits détails.

Pour bien terminer son travail de communication, le milliardaire a profité de son tweet pour faire une petite référence à la série de science-fiction Rick and Morty : « Keep Summer safe ». La même phrase prononcée par la voiture intelligente de Rick qui en vient à des mesures relativement extrêmes pour protéger sa passagère dans un épisode. Pas sur que Bach soit capable de tenir les criminels à distance avec la même efficacité, mais avec Elon Musk, on ne sait jamais.

