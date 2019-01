Quoi de mieux qu'un bureau avec un immense écran ? Un bureau avec un écran encore plus grand. Voire deux.

Chaque année, le fait que le CES soit avant tout un show dédié aux écrans se confirme. Si les gadgets idiots se multiplient dans les allées, les vraies stars restent les modèles de téléviseurs et de moniteurs des géants du secteur — LG, Samsung, Panasonic etc. Et comme tous les ans ou presque, LG présente un tour de force un rien clinquant qui fait oublier toutes les autres technologies présentes dans les allées. En 2019, c’est le téléviseur qui s’enroule qui a donné une claque visuelle aux visiteurs.

Ultra ultra wide

Pourtant, LG n’avait pas que cet objet dont on ne connaît pas encore le prix dans ses cartons. Et, sur son stand dédié aux moniteurs d’ordinateur, un bijou trônait : le LG 49WL95C-W, un écran ultra-ultra-wide incurvé de 49 pouces. Pour avoir testé ce type de format sur des configurations moins impressionnantes côté diagonale, on ne peut que s’émoustiller à la vue d’un tel appareil pensé pour la productivité et le suivi multitâche. L’écran en 32:9e a une résolution de 5 120 x 1 440 pixels : oui, ce sont bien deux écrans de 27 pouces rassemblés en un seul.

Cela vend déjà du rêve pour qui entasse les fenêtres sur un seul écran, mais LG va encore plus loin. Si vous avez bien lu le paragraphe précédent, vous vous êtes probablement demandé s’il était possible d’utiliser deux sources pour les afficher d’un côté et de l’autre de l’écran. Eh bien c’est parfaitement le cas : les deux dalles peuvent être utilisées par deux ordinateurs connectés au même écran, séparés à la verticale ou à l’horizontale. LG a d’ailleurs prévu le coup côté logiciel et promet que vous pourrez passer de l’un à l’autre sans transition avec une seule souris et un seul clavier. Le transfert de fichier d’un ordinateur à l’autre est également possible.

La cerise sur le gâteau, c’est probablement la possibilité d’ajouter un deuxième 49WL95C-W au-dessus du premier. Le résultat, c’est un monstre composé de 4 moniteurs QHD de 27 pouces en face de vous.

Malheureusement, LG n’a communiqué aucun prix. Quant à la disponibilité, il faudra se contenter d’un « Bientôt ».