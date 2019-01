Sony a annoncé de nouveaux téléviseurs haut de gamme au CES 2019, dont un spécimen LCD 8K.

Sony avait des téléviseurs plein sa besace pour se rendre au CES de Las Vegas. Et on s’intéressera surtout aux nouveaux modèles qui viendront agrémenter la gamme Master Series, la plus performante chez le constructeur japonais. Ainsi, il y aura prochainement un très grand LCD 8K (ZG9) et un nouveau spécimen OLED (AG9).

Comme Samsung et LG, Sony se met donc rapidement à la 8K alors qu’il n’y a aucune source à afficher. La firme réservera d’abord cette résolution à des tailles immenses (85 et 98 pouces) et s’en remettra une nouvelle fois à son processeur X1 Ultimate, épaulé par un algorithme reposant sur une base se données d’images 8K, pour une mise à l’échelle de qualité sur une dalle de 33 millions de pixels.

La 8K arrive chez Sony (mais pas en OLED)

On s’étonnera de voir Sony continuer de miser sur le LCD pour la 8K, là où LG va déjà monter à cette résolution avec du OLED. Dans tous les cas, le géant a garni son produit de toutes les dernières technologies en vogue, y compris celles qu’il a introduites l’année dernière (comprendre : la qualité d’image ne devrait pas trop évoluer). On pense par exemple au mode enceinte centrale pour intégrer les hauts-parleurs du téléviseur dans son home cinéma.

D’autant que les ingénieurs de Sony ont développé un dérivé de l’Acoustic Surface, exclusif à ses télés OLED, baptisé l’Acoustic Multi-Audio. Derrière ce buzzword se cachent quatre enceintes placées intelligemment pour garantir un rendu sonore de meilleure qualité (notamment au niveau du placement des objets).

De son côté, l’OLED AG9 — disponible en 55, 65 et 77 pouces — sera ni plus ni moins qu’un AF9 avec un design reprenant celui de l’AF8 — soit avec un pied plus classique et pratique. Le concernant, Sony promet une intégration parfaite en cas d’accroche au mur.

Notons que les AZ9 et AG9 seront d’obédience Dolby Vision, Netflix Calibrated, IMAX Enhanced et Google Assistant. En plus d’être compatibles avec AirPlay 2 et HomeKit — puisque c’est la mode du moment.

Crédit photo de la une : Sony