Un écran de 27 pouces à emporter partout ? C'est l'idée de LG Display.

En 2019, les poches de pantalons et de vestes sont traditionnellement pleines de smartphones. Et ce n’est pas l’année où l’on se voit transporter dans une veste un petit écran capable de se déplier pour former une grande surface visualisation. Mais grâce à l’USB-C, LG Display pave la voie vers des écrans mobiles transportables qui n’auraient pas besoin de prise pour fonctionner, utilisant directement l’énergie stockée dans la batterie de l’ordinateur auquel ils sont reliés.

Le Neo Art est encore un concept, bien fini d’après nos confrères de The Verge, qui se présente sous la forme d’un écran mobile de 27 pouces, défini en 1920 x 1080. Il n’a besoin que d’une connexion à un port USB-C, capable de lui fournir à la fois l’énergie de la batterie de l’ordinateur et les informations à afficher. Lors de la démonstration au CES 2019, l’entreprise a montré deux écrans 27 pouces mobiles capables d’étendre l’écran principal d’un MacBook Pro.

Bien entendu, la batterie se décharge à vitesse grand V quand elle doit alimenter autant de dalles, mais on imagine plutôt un usage ponctuel et professionnel, pour faire des présentations à des clients sans passer par l’éternelle étape de la configuration du vidéoprojecteur ou l’ordinateur que l’on tourne et retourne sans cesse. Pour l’heure, le produit n’est clairement pas une version commerciale et LG Display n’en a pas prévu. Mais entre cela et les écrans enroulables qui deviennent petit à petit une réalité, on se dit que l’écran externe que l’on range dans un sac n’est plus très loin.