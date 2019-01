Asus a présenté le ZenBook S13 à l'occasion du CES 2019. Sa particularité ? Une encoche... inversée.

Asus a trouvé le moyen de réduire toujours plus les bords de ses ordinateurs. Et on se dit que son astuce sera peut-être être largement copiée par les autres. Présenté dans le cadre du CES 2019, le très joli ZenBook S13 revendique un écran de 13,9 pouces couvrant 97 % de la surface. Son secret ? Une encoche… inversée !

Plutôt qu’une bande noire disgracieuse venant rogner quelques millimètres de l’écran, Asus s’est dit qu’il serait peut-être plus judicieux de la faire sortir du capot. Une caractéristique qui autorise deux choses : non seulement l’écran n’a quasiment plus de bords mais, en prime, cette encoche inversée permet d’ouvrir plus facilement le PC portable.

Tout pour le design

Asus a énormément misé sur le design pour son ZenBook S13, qui conserve une diagonale de 13,9 pouces (en Full HD) mais gratte quelques millimètres du côté des mensurations (face à un ZenBook 3 Deluxe). Le tout dans une coque unibody en aluminium d’une épaisseur de 12,9 millimètres et d’un poids de 1,1 kg.

En termes de performance, le ZenBook S13 s’en remet à la dernière génération de processeur Intel Core (i7 pour les configurations les plus musclées), épaulée par jusqu’à 16 Go de RAM. Pour la partie graphique, il s’appuie sur une carte Nvidia MX150 dédiée : elle devrait permettre de faire tourner quelques jeux vidéo — si l’on est pas trop exigeant sur la qualité visuelle. Asus promet une autonomie de 15 heures, avec recharge ultra rapide (60 % de la batterie récupérés en 49 minutes).

Pour les connectiques, le ZenBook S13 ne manque de rien : un port USB 3.1, deux ports USB-C et un lecteur de cartes MicroSD. À noter que le clavier est légèrement incliné pour faciliter la frappe.

