Amazon vous donne déjà une opportunité de dépenser intelligemment l'argent que vous avez pu recevoir à Noël. Pour vous aider à faire le tri, Numerama a sélectionné les meilleurs plans tech.

Cette année, Amazon n’attend pas pour lancer une vague de promotions pour les fêtes. L’e-commerçant a bien ajusté son plan : celles et ceux qui ont reçu un chèque à Noël vont vouloir le dépenser. Ainsi, on trouve jusqu’à la fin de l’année plusieurs dizaines de produits en promotion, dans de nombreuses catégories. Nous avons écumé ces offres pour ne retenir que les meilleures.

Cet article sera fréquemment mis à jour avec de nouveaux produits. Si vous n’y trouvez pas votre bonheur, jetez un œil à notre Wishlist !

Carte microSD 64 Go pour Switch

Vous avez eu une Switch à Noël ? Vous allez rapidement avoir besoin d’une carte microSD. En plus des jeux que vous pourriez télécharger sur le shop Nintendo (essayez Gris !), la console crée des emplacements de sauvegarde pour vos jeux sur cartouche. Et la mémoire interne n’est pas énorme… bref, équipez-vous avant d’être bloqué, par exemple avec cette microSD de 64 Go vendue 13,5 €.

SSD Sandisk 240 Go

Il est loin le temps où il fallait sacrifier des centaines d’euros pour accéder à la vitesse et au confort d’un SSD. Aujourd’hui Sandisk baisse le prix d’un de ses disques de 240 Go à 35 €. Oui, 35 € : c’est tout ce que vous aurez à dépenser pour redonner vie à un vieil ordinateur.

Routeur Wi-Fi Netgear Orbi

Avec les Google Wifi, les routeurs Netgear Orbi sont clairement nos routeurs Wi-Fi grand public préférés. Même s’ils ne ressemblent pas à grand-chose, les Netgear Orbi sont capables de créer un réseau Wi-Fi 2,4 et 5 Ghz et, surtout, de créer un réseau dit meshé pour augmenter la couverture. Idéal pour les maisons, ce kit en promotion à 279 € vous permet de couvrir théoriquement 350 m2, avec une base et un satellite. La configuration est ultra-simple.

Pack de 2 brosses à dents électriques Philips Sonicare

La quête d’une bonne brosse à dents électrique est un périple que nous vous racontions ici. Avec sa gamme Sonicare, Philips est à peu près le seul constructeur capable de rivaliser avec l’ogre Oral-B. Et aujourd’hui, on trouve sur Amazon un pack de deux brosses à dents électriques à moins de 100 €, idéal pour équiper un couple ou des enfants sans faire de jaloux. Chaque brosse vient en plus avec sa boîte de transport.

Souris Logitech pour ordinateur portable

La souris Logitech MX Anywhere est idéale pour vos déplacements. C’est une souris sans fil élégante qui vous accompagnera partout avec sa précision à toute épreuve, même sans tapis de souris — elle a été conçue pour les déplacements. Côté recharge, à peu près 5 minutes de branchement peuvent donner jusqu’à une journée d’utilisation. Bref, une alliée mobilité qu’on trouve à 30 € au lieu de 80.

Caméra connectée Arlo Pro

La gamme Arlo s’est imposée dans le milieu de la domotique comme une référence incontournable — si bien que Netgear a fait de sa sous-marque une entreprise à part entière. Aujourd’hui, un kit de démarrage Arlo Pro est vendu par Amazon à 237 € au lieu de 340. Vous pourrez commencer à surveiller une pièce jour et nuit, avec un système connecté à votre smartphone. Vous pourrez ensuite ajouter des caméras de la gamme sans problème.