Free annonce une nouvelle offre Freebox Delta, concentrée sur l'accès à Internet.

Les critiques étaient tombées contre Free à l’annonce de la Freebox Delta : le pack avait été jugé trop cher, trop brouillon, trop complet pour celles et ceux qui avaient déjà des équipements connectés ou Hi-Fi. Quelques jours seulement après l’annonce, Xavier Niel sort une nouvelle offre Freebox Delta, sobrement nommée Delta S — pour serveur. Que contient-elle ? C’est simple : tout ce que l’offre Freebox Delta comprenait, sans le Freebox Player par Devialet et les services associés. Le tout, pour 40 € par mois, avec 49 € de frais de mise en service.

Free a donc écouté sa base d’utilisateurs et les critiques formulées par la presse spécialisée. En 2018, plusieurs médias, Numerama inclus, se sont demandés si la véritable révolution des télécoms côté offre Internet n’était pas de revenir aux sources et de ne proposer qu’un abonnement simple à comprendre, ne comportant, grosso-modo, qu’un accès à Internet au plus haut débit possible. C’est l’idée derrière cette offre Freebox Delta S, même s’il reste quelques fioritures dont l’absence aurait pu faire baisser le tarif.

Sans Netflix, mais avec la sécurité maison

Par exemple, si l’on ne trouve plus l’abonnement Netflix, on conserve toute la partie domotique et prestation de sécurité pour la maison et le disque dur vendu à l’utilisateur. C’est peut-être une case qu’il fallait continuer à cocher pour justifier une offre au tarif plutôt élevé, notamment si l’utilisateur n’est pas en fibre mais en ADSL hybride. Chez la concurrence, une offre fibre classique, par exemple celle de Sosh avec la Livebox 4, coûte 19,99 € puis 29,99 € — le xDSL est à 19,99 € par mois.

Cela dit, pour les abonnés Free éligibles à la fibre 10 G, l’offre Delta peut être une bonne manière de tester cette connexion ultra-rapide sans avoir à payer pour un Freebox Player par Devialet qui, dans de nombreux cas, pourrait faire double usage. C’est en tout cas encourageant qu’un opérateur réagisse aussi rapidement aux critiques et ajuste son offre en conséquence.