Votre enfant veut un jouet connecté pour Noël. Comment bien choisir celui qui lui garantira des heures d'amusement, sans l'espionner contre son gré ? Voici notre guide des peluches, robots et kits connectés à acheter et glisser sous le sapin.

Poser un jouet connecté au pied du sapin de Noël n’est pas une mince affaire. La question de la sécurité de ces objets pose régulièrement problème : l’absence de mot de passe ou d’identification, les risques de piratage et autres failles ont déjà amené certains vendeurs, y compris le géant Amazon, à retirer des produits de la vente.

La multiplication de l’offre sur ce marché témoigne cependant d’une véritable demande pour des jouets connectés ludiques, interactifs et plus sûrs. La Cnil a publié en février 2017 des recommandations pour choisir le jouet qui saura divertir vos enfants (ou vous-même) tout en garantissant une utilisation contrôlée. Mozilla propose aussi une liste de produits tech qui devraient vous rassurer.

Si aucun objet n’est infaillible, ce guide propose de vous aider à faire un choix le plus éclairé possible parmi les nombreux jouets connectés disponibles aujourd’hui sur le marché.

Doudou Un doudou pour commencer

Parker Bear

Docteur nounours

Vos enfants ont-ils besoin d’un ours en réalité augmentée ? Avec Parker, Seedling a choisi d’intégrer dans une peluche intemporelle une technologie permettant de jouer au docteur ou à la doctoresse. À l’aide d’une application mobile liée au doudou, l’enfant (de 3 ans ou plus) doit apprendre comment s’occuper de son petit patient malade. La société assure que son jouet ne nécessite ni batteries, ni connexion Wi-Fi, ni caméra pour fonctionner correctement.

Robots Un robot pour interagir

Cozmo

Bolide extraverti

Vous voulez faire plaisir à un enfant d’au moins 8 ans (ou un adulte) fan de robots ? Le petit bolide Cozmo est une idée à considérer. Derrière son visage sympathique et espiègle, se cache un logiciel de reconnaissance faciale qui permet au robot d’apprendre les noms de ses propriétaires. Chants, jeux de rapidité et autres activités, Cozmo a plus d’un tour dans son sac. La société Anki assure que les images de la caméra ou de l’application Cozmo ne sont pas stockées et ne sont pas transmises vers le cloud.

Sphero Star Wars BB-8

Le pouvoir de la force

Le prochain épisode de la saga Star Wars sort en décembre 2019 ? Que nenni, il n’est jamais trop tôt pour déposer un droïde au pied du sapin. Dès 8 mois, les jeunes fans de la galaxie lointaine, très lointaine, pourront découvrir les joies d’avoir leur propre BB-8. Il répond aux commandes de la main, équipée d’un bracelet Force Band, sur une portée de 30 mètres. De quoi jouer au chevaliers Jedi pendant des heures.

Kits pour coder Un kit pour apprendre à coder

Kano Harry Potter Coding KIt

Lumos

Certes, on ne croise pas beaucoup d’ordinateurs et de smartphones dans l’univers du célèbre sorcier à lunettes. Kano ne s’est pas embarrassé de ce constat pour proposer un kit permettant d’apprendre les bases du code informatique. Il ne nécessite ni caméra, ni microphone : vous pouvez laisser les apprentis magiciens s’exercer sans crainte. Notez, cependant, qu’une option de géolocalisation existe dans l’application mobile.

Dot Creativity Kit

Avec un chapeau de pirate

Pour espérer jouer avec Dot, il faut d’abord l’assembler. Wonder Workshop propose avec ce kit DIY (do it yourself) d’apprendre aux enfants à coder à partir de 6 ans. Cette sympathique petite boule verte n’a peut-être pas toutes les fonctionnalisés vues chez les robots les plus performants, mais ses créateurs n’y ont ajouté ni géolocalisation, ni caméra. Et son chapeau de pirate est un atout certain.

Robobox

Un kit par mois

Et si vous offriez non pas un seul robot, mais plusieurs ? Pour Noël, les box mensuelles Roboblox semblent toutes indiquées. Accessibles à partir de 14 ans en solitaire, et à tout âge sous la surveillance d’un adulte, les différents kits initient aux bases de la programmation en permettant de construire une alarme infrarouge, un bras articulé ou encore un robot chien. Nul besoin de posséder un matériel spécifique : un ordinateur suffit pour commencer à créer votre Roboblox.