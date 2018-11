Il paraît que vous aimez les jeux vidéo. Cela tombe bien, nous aussi. À l'occasion du Cyber Monday, nous vous avons sélectionné 5 jeux dont le prix a baissé et qui valent le coup.

Le Cyber Monday, c’est l’occasion de réaliser quelques bonnes affaires en matière de jeux vidéo. Pas de packs consoles ici, mais plutôt une sélection de grands titres proposés à bon prix sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Diablo Eternal Collection Diablo Eternal Collection — 39,99 euros sur Switch

Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! Près de 6 ans après sa première sortie sur PC, Diablo III revient à nouveau sur Nintendo Switch dans un portage de qualité qui fera plaisir aux fans comme aux néophytes. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test.

Vendu au prix fort à sa sortie (60 euros), il se trouve à 39,99 euros seulement sur Amazon pendant le Cyber Monday.

NBA 2K19 NBA 2K19 — 29,99 euros sur PS4, Xbox One et Switch

NBA 2K19 est un jeu apprécié en grande partie pour son mode carrière de qualité. Les amateurs de basket seront sans doute ravis de retrouver un gameplay davantage orienté simulation que vers le jeu d’arcade.

Retrouvez NBA 2K19 sur Fnac.com à 29,99 euros sur toutes les plateformes pendant le Cyber Monday. Et aussi sur Cdiscount à 27,48 euros.

Dark Souls Remastered Dark Souls Remastered — 22,99 euros sur PS4 et Xbox One

L’édition remastered du premier épisode de Dark Souls est un peu rugueuse, mais le rehaussage graphique lui fait du bien, et c’est un jeu qui est désormais fluide du premier jusqu’au dernier niveau.

Vous pourrez retrouver ce Dark Souls sur PS4 et Xbox One à 22,95 euros sur Amazon pendant le Cyber Monday.

Detroit: Become Human Detroit : Become Human — 19,99 euros sur PS4

Quantic Dream est un studio connu pour ses jeux narratifs, notamment Heavy Rain et pour les plus anciens, Fahrenheit. Detroit : Become Human s’inscrit dans la continuité de ces titres et propose une expérience immersive qui ravira les amateurs de science-fiction. Un jeu que nous avons bien aimé.

Retrouvez Detroit : Become Human à 19,99 euros chez Amazon pendant le Cyber Monday.

God of War God of War — 29,90 sur PS4

L’épisode que tous les fans attendaient avec impatience ! Cette fois-ci, Kratos déménage en pays nordique et lutte contre de nouveaux dieux avec son fils Atreus. Le gameplay prend aussi une nouvelle tournure pour s’adapter aux standards des gros jeux d’actions. Vous trouverez un avis plus détaillé en lisant notre test ici.

Si vous êtes passé à côté de cet excellent titre à sa sortie, c’est le moment de s’y essayer. Il est à 29,90 euros sur Amazon pendant le Black Friday.

Bonus : Assassin's Creed Odyssey Assassin’s Creed Odyssey — 34,99 euros sur PC

Si vous n’avez toujours pas mis la main sur le dernier Assassin’s Creed et que vous jouez sur PC, vous avez l’opportunité de le récupérer pour seulement 34,99 euros sur Amazon, un mois après sa sortie. C’est l’épisode le plus abouti de la saga et sans doute l’un des meilleurs jeux de l’année 2018, comme l’explique notre test.