À l'occasion du Black Friday, nous avons déniché trois modèles de smartphones en promotion qui pourraient vous plaire. Le Xiaomi Mi A2 Lite, le Huawei P20 Pro et l'iPhone XS sont bradés.

Xiaomi Mi A2 Lite Le Xiaomi Mi A2 Lite — 129 euros au lieu de 219 euros

Le Xiaomi Mi A2 Lite est un fier représentant du label Android One. Il tourne sous Android 8.1 Oreo et son SoC Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz lui suffit amplement pour proposer une expérience utilisateur fluide au quotidien. Notez d’ailleurs que la bêta d’Android 9.0 Pie est en cours de déploiement.

Son principal atout vient de son autonomie : il propose une longévité phénoménale grâce à sa batterie de 4 000 mAh qui lui permet de tenir aisément deux jours complets sans avoir besoin de le recharger.

En prenant en compte l’ODR de 30 euros, le Xiaomi Mi A2 Lite (version 32 Go) est disponible à 129 euros sur Cdiscount.

Huawei P20 Pro Le Huawei P20 Pro — 549 euros au lieu de 899 euros

Le Huawei P20 Pro est un modèle largement plébiscité par les amateurs de smartphone Android, en partie grâce à son triple capteur qui permet de faire de jolis clichés. Et ce n’est pas son seul atout : il propose des performances haut de gamme avec son processeur Kirin 970 et ses 6 Go de mémoire vive appréciables, surtout avec les jeux gourmands du Google Play Store.

Avec un écran OLED de 6,1 pouces très bien contrasté et une autonomie exemplaire avec les 4 000 mAh de sa batterie, il se place clairement en haut du panier.

Avec les promotions du Black Friday, le Huawei P20 Pro est aujourd’hui disponible à 549 euros sur Amazon, contre 899 euros à sa sortie.

iPhone XR/XS/XS Max L’iPhone XR à 816 euros, l’iPhone XS à 979 euros et l’iPhone XS Max à 1059 euros

L’iPhone XR est le smartphone abordable d’Apple. Il intègre un écran LCD de 6,1 pouces qui couvre la quasi-totalité de la surface, reprenant grosso modo le design de son prédécesseur avec une encoche sur la partie supérieure. Il embarque le dernier SoC d’Apple : l’A12 Bionic gravé en 7 nm. Il ne dispose que d’un simple capteur photo au dos, mais bénéficie tout de même des améliorations disponibles sur l’iPhone XS/XS Max,

L’iPhone XS embarque également le SoC A12 Bionic, mais avec 1 Go de mémoire vive supplémentaire. La fluidité est évidemment au rendez-vous sous iOS 12 — l’iPhone XS est le smartphone le plus puissant du marché. On retrouve les éléments qui ont fait le succès de l’iPhone X, comme l’écran OLED borderless de 5,8 pouces qui est de très bonne facture.

Concernant l’iPhone XS Max, il propose globalement la même solution que l’iPhone XS avec un écran plus grand de 6,5 pouces et une meilleure autonomie avec une batterie de 3 174 mAh alors que celle de l’iPhone XS propose 2 658 mAh.