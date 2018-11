Au tour d’eBay de lancer ses promotions pour le Black Friday. La plateforme de vente en ligne propose de belles réductions de prix sur les smartphones récents, mais aussi sur des consoles de jeu et quelques produits Apple.

NB : en raison de la forte affluence des visiteurs sur les sites marchands en cette période de Black Friday, il est possible que certaines offres affichées ici ne soient plus disponibles au moment où vous lisez ces lignes. Nous mettrons l’article à jour aussi vite que possible.

iPhone XR L’iPhone XR 128 Go à 819 euros

C’est le nouvel iPhone le plus abordable de l’année, mais ce n’est pas pour autant qu’Apple s’est montré radin sur ses caractéristiques. Alors d’accord, il ne possède pas d’écran OLED et il ne dispose que d’un seul capteur photo. Mais c’est un écran aux couleurs parfaitement maîtrisées et son capteur photo est tout simplement excellent. D’autant plus qu’Apple a intégré la même puce (le A12 Bionic) à l’iPhone XR qu’aux iPhone XS. Un peu moins brillant que ses grands frères, mais tout aussi performant.

La version en promotion qui nous intéresse aujourd’hui est la version 128 Go de l’iPhone XR. Sur le site d’Apple, le téléphone est vendu 917,68 euros. Sur eBay, durant le Black Friday, il est vendu 100 euros moins chers.

AirPods Les Apple AirPods à 132,99 euros

Faut-il le rappeler ? Cet iPhone XR ne possède pas de port jack. Ça tombe bien, les AirPods sont également en promotion sur eBay. Les AirPods, se sont les écouteurs sans fil made in Apple, reconnaissables entre tous avec leur protubérance (qui contiennent les antennes Bluetooth de l’appareil) descendant des oreilles. Ils sont d’ailleurs vendus avec très joli boitier qui fait à la fois office de boîte de rangement, mais aussi de chargeur.

Officiellement vendus 179 euros, les AirPods sont aujourd’hui vendus 132,99 euros sur eBay.

Galaxy S9 Le Samsung Galaxy S9 à 479 euros

Si les produits Apple ne sont pas vraiment votre tasse de thé, vous pouvez toujours compter sur les smartphones Android pour voir leur prix chuter très rapidement quelques mois après leur sortie. C’est le cas du Galaxy S9, l’excellent smartphone haut de gamme du début d’année de Samsung, qui passe sous la barre des 500 euros. Doté d’un superbe écran AMOLED sans encoche, d’un joli design en verre et métal et d’un capteur photo solide, c’est le genre de smartphone capable de tenir deux ou trois ans avant de commencer à tousser.

Souvenez-vous, lors de sa sortie, le Galaxy S9 était vendu 859 euros. À l’occasion du Black Friday, il est aujourd’hui vendu 479 euros. En huit mois, c’est une sacré chute.

Huawei P20 Pro Le Huawei P20 Pro à 574 euros

Ok, vous ne voulez pas d’Apple et finalement l’encoche dans l’écran ne vous gêne pas trop. Direction le Huawei P20 Pro, qui est une copie très inspirée de l’iPhone X côté façade et qui, grâce à son triple capteur photo dorsal, le surpasse d’une bonne tête dans le domaine de la photo. Le P20 Pro est en effet un très bon photophone de nuit, aidé en cela par une IA capable de reconnaître en un clin d’oeil les objets affichés devant l’objectif.

Durant le Black Friday, le Huawei P20 Pro voit son prix chuter de 200 euros environ, le faisant passer à 574 euros.

iPad 9,7 pouces L’iPad 9,7 pouces (version 2018, 32 Go) à 272,99 euros

Et puis bon, si vous avez déjà parfaitement équipé en termes de smartphone, il est peut-être temps d’équiper son salon ou sa chambre. Le nouvel iPad de 9,7 pouces sortie cette année est sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix pour une tablette – toute marque et OS confondus – que l’on puisse trouver actuellement. Elle est puissante (équipée du SoC A10 Fusion), bien finie et surtout équipée d’un superbe écran IPS. Votre meilleur compagnon pour regarder des séries en déplacement ou au lit.

L’iPad 9,7 pouces passe sous la barre des 280 euros le temps du week-end. C’est environ 80 euros de mieux que son prix officiel.

PS4 Slim La PlayStation 4 Slim avec Gran Turismo à 239,95 euros

La PlayStation 4 arrive doucement, mais sûrement en fin de vie. Ce qui signifie deux choses. La première c’est qu’elle bénéficie désormais d’un immense catalogue de jeux exclusifs (God of War, Bloodborne, Spider Man, The Last Guardian). La seconde c’est qu’elle est désormais plus abordable que jamais. Si vous n’en avez jamais possédé, c’est plus que jamais le moment de l’acquérir.

Sur eBay, la PS4 Slim – version plus petite, mais pas moins puissante que la PS4 classique – accompagnée de la version physique de Gran Turismo est à 239,95 euros.

Nintendo Switch La Nintendo Switch (Rouge et Bleu) à 269,99 euros

On termine cette sélection avec un très bon prix pour la Nintendo Switch, la dernière console mi-portable, mi-de salon de Nintendo. En cette fin d’année elle bourrée d’excellents jeux, qu’ils soient indés (Hollow Knight, Undertale, Celeste), exclusifs (Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey) ou tiers (Dark Souls Remastered, Diablo III). Bref, une console tout ce qu’il y a de plus recommandable et parfaite pour les trentenaires qui n’ont plus le courage d’allumer la télévision pour jouer à la console.

Le prix de la Nintendo Switch passe une fois de plus sous les 270 euros sur eBay. Ce qui est bien mieux que les 320 euros que l’on trouve un peu partout ailleurs en cette fin d’année.