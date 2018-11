L'application Courrier de Windows 10 va-t-elle bientôt afficher de la publicité ? Alors que des internautes ont signalé la présence de curieux encarts, Microsoft affirme que ce n'était qu'un test.

Si Windows 10 a été offert pendant un an à celles et ceux qui détiennent une licence valide de Windows 7 ou 8, il n’a jamais été question pour Microsoft de ne pas chercher la monétisation de son système d’exploitation. De la publicité a ainsi pu être observée sur l’écran de verrouillage et dans l’explorateur de fichiers, mais aussi au sein de la barre des tâches et du menu démarrer.

L’étape d’après allait peut-être consister à ajouter des publicités dans l’application de messagerie de Windows 10. C’est en tout cas l’impression que donne la découverte qui a été mis au jour par des médias ce 16 novembre — même si les premiers signalements sur les réseaux sociaux remontent en fait à l’été 2018. En effet, un encart publicitaire a été vu en haut de l’application Courrier.

Pour la direction de Microsoft, pas d’affolement : « c’était un élément expérimental qui n’a jamais été conçu pour être testé à une grande échelle », a réagi Frank X. Shaw, le chef de la communication, le 16 novembre 2018. « Il est en train d’être coupé ». Ne s’agissait-il donc que d’un test A/B pour évaluer le comportement du public face à une version de l’application sans publicité et une version avec des annonces ?

This was an experimental feature that was never intended to be tested broadly and it is being turned off.

— Frank X. Shaw (@fxshaw) November 16, 2018