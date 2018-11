Aujourd'hui, le stabilisateur pour smartphone DJI Osmo Mobile 2 est à 112 euros chez GearBest avec le code promo IT$THRCosmo.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

En ce moment sur Gearbest, le stabilisateur pour smartphone DJI Osmo Mobile 2 passe sous la barre des 120 euros après application d’un code promo IT$THRCosmo.

Filmer avec un smartphone peut rapidement tourner à la catastrophe, surtout quand on a la tremblote. C’est pourquoi on trouve sur le marché des stabilisateurs qui ont pour but de corriger ce défaut humain, et par extension, d’améliorer le rendu des photos.

Cette seconde version de l’Osmo Mobile a profité de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur (meilleure robustesse, prise en main et autonomie). Un bon compagnon pour ne plus rater une seule photo de vacances.

Le DJI Osmo Mobile 2 est compatible avec la majorité des smartphones disponibles sur le marché (entre 58,6 et 84,8 mm de large et jusqu’à 8,4 mm d’épaisseur). Il est aussi équipé d’un port micro USB qui permet de recharger votre mobile lors de son utilisation.

L’appareil fonctionne à l’aide de l’application DJI Go qui offre des fonctionnalités très intéressantes, comme l’ActiveTrack qui permet de suivre un sujet en mouvement. Rien de mieux pour s’essayer au cinéma ! Le produit, vendu au prix indicatif de 149,99 euros à son lancement, passe à 112 euros chez Gearbest après application du code promo IT$THRCosmo.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

C’est un produit solide, de qualité et ergonomique

Il peut fonctionner jusqu’à 15 heures avec une seule charge, et peut charger votre smartphone

Son application regorge de fonctionnalités

Le stabilisateur pour smartphone DJI Osmo 2 est à 112 euros chez Gearbest après application du code promo IT$THRCosmo.

D’autres produits sont en vente flash chez Gearbest, comme le drone DJI Mavic Pro 2 actuellement à moins de 900 euros avec le code promo GB-THZOOM2.