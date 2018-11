150 € pour un DAC avec une prise jack uniquement compatible avec un smartphone dont la pérennité n'est pas assurée ? C'est ce que propose Essential.

Si l’on se transporte un instant quelques mois avant le lancement de l’Essential Phone d’Andy Rubin, on se souvient que le père d’Android voulait ajouter une dose de modularité à sa promesse. Pas à la LG, pas à la Fairphone, mais de manière à convaincre ses clients des évolutions potentielles de son produit phare, avec des fonctionnalités premium ajoutées à la demande. Aujourd’hui, presque trop tard pour sauver l’entreprise après de faibles ventes teintées de scandales, Essential lance son Audio Adapter HD, qui est, grosso modo, un adaptateur jack magnétique.

L’objet vient se fixer par aimant sur le connecteur au dos de l’Essential Phone, prévu pour faire l’interface entre le smartphone et les différents modules. D’après la page du produit, vendu 150 dollars soit à peu près 130 €, le module « fait à la main » (sic) embarque un DAC pour convertir le signal audio et l’envoyer vers un casque à fil. L’amplificateur contenu dans cette petite caisse en titane est « du niveau des équipements audiophiles » (sic) et tout acheteur pourra s’en rendre compte grâce à un abonnement de 3 mois offert au service de musique Tidal.

Sans l’avoir testé, nous ne pouvons juger des promesses d’Essential — qui a peut-être fait du très bon travail. Cela dit, on ne peut que remarquer plusieurs écueils à la stratégie de commercialisation de cet Audio Adapter HD. Par exemple, on remarque à quel point le smartphone grossit sur l’angle supérieur droit et devient de fait plus difficile à manier. Les petits adaptateurs commercialisés avec les smartphones récents, attachés au port USB-C ou Lightning, sont nettement plus pratiques.

Mais le plus gros souci de ce produit est son absence de réalisme. Comment conseiller un DAC avec port jack à 150 € qui n’est compatible qu’avec un smartphone vieillissant, dont le suivi et la relève sont loin d’être assurés ? Un client qui souhaiterait un DAC pour son smartphone aurait bien mieux fait de se tourner vers un DAC portable qui, avec un adaptateur à une poignée d’euros, sera compatible avec de nombreux smartphones, ordinateurs et tablettes tactiles. Les FiiO font par exemple un très bon travail. Avec un adaptateur vers le port d’un smartphone, on se retrouve avec un produit pérenne et utilisable sur des tas d’appareils.