Aujourd'hui, il est possible d'acheter l'Asus Vivobook S510, un laptop associant élégance, performances et mobilité, à 799 euros au lieu de 1 199 euros sur Cdiscount.

Le bon plan

Le PC portable Asus Vivobook S510 avance un design élégant avec sa robe en plastique métallisé de couleur dorée et dispose d’une fiche technique qui lui garantira de bonnes performances pour tous types d’usages. Il est aujourd’hui disponible à 799 euros sur Cdiscount.

Le VivoBook se distingue par sa finesse de 17,9 mm et son poids plume de 1,7 kg qui lui permet d’être facilement transportable. De ce fait, il sera très apprécié par les étudiants et par ceux qui ont régulièrement besoin de leur ordinateur en déplacement.

Il intègre un bel écran Full HD de 15 pouces aux bordures fines qui peut s’incliner à 130° environ pour s’adapter à la majorité des situations (écrire un texte, naviguer sur internet, regarder un film, etc.). Il propose également des performances très satisfaisantes avec l’intégration d’un processeur i7-8550U de 8e génération et d’une carte graphique Nvidia GeForce MX 150. Il est possible de faire quelques jeux.

Avec déjà 8 Go de mémoire vive, il gagne encore plus en rapidité avec la présence d’un SSD de 128 Go qui permettra à Windows 10, et vos différents logiciels installés dessus, de tourner avec fluidité.

Pourquoi recommande-t-on cet ordinateur ?

Un design élégant

Une belle dalle aux bordures fines

Des performances satisfaisantes pour la majorité des usages

Par le biais d’une vente flash, le PC portable Vivobook d’Asus est aujourd’hui disponible à 799 euros sur Cdiscount. L’offre prend fin ce soir à minuit.