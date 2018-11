Il n’est jamais trop tôt pour préparer ses cadeaux de Noël. eBay propose justement cette semaine de nombreux produits de déstockage, dont les Apple Airpods, le Samsung Galaxy Note 9 et le Huawei P20 Pro.

Apple AirPods

Les Apple AirPods à 133 euros

En rupture de stock un peu partout à leur lancement, les Apple AirPods se trouvent aujourd’hui plus facilement et à un prix décent. Ce que l’on aime sur cette paire d’écouteurs sans fil, c’est qu’elle se connecte à tous les produits Apple très rapidement grâce à sa puce W1. Un produit qui plaira aux possesseurs d’iPhone.

Xiaomi Mi A2 Lite

Le Xiaomi Mi A2 Lite à 135 euros au lieu de 219 euros

Le Xiaomi Mi A2 Lite est un petit smartphone Android faisant partie du programme Android One, ce qui lui permet d’avoir une interface proche d’Android stock et de recevoir rapidement les mises à jour de sécurité.

À l’intérieur, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz, 3 Go de mémoire vive, une grande batterie de 4 000 mAh. La photo n’est pas en reste et il possède un double capteur photo de 12 et 5 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de 5 mégapixels.

Xiaomi Mi A2

Le Xiaomi Mi A2 à 168 euros

Nous parlions plus haut de la version lite, voici la version dite « normale ». C’est un smartphone d’entrée de gamme plutôt bon et qui sort du lot grâce à ses performances et à la qualité de ses photos. Lui aussi profite du programme Android One, mais on aurait aimé qu’il ne soit pas amputé de la prise jack. En dehors de ça, c’est un très bon rapport qualité/prix.

Samsung Galaxy S9

Le Samsung Galaxy S9 à 489 euros

Le Samsung Galaxy S9 est l’un des meilleurs smartphones de l’année. On retrouve un appareil photo arrière de 12 mégapixels avec un objectif pouvant passer physiquement d’une ouverture en f/1.5 à une ouverture en f/2.4 capable de faire bonnes photos en plein jour comme de nuit. Pour le reste, son design est réussi et ses performances sont aux tops. Un smartphone haut de gamme en somme.

Huawei P20 Pro

Le Huawei P20 Pro à 587 euros

Le Huawei P20 Pro est LE smartphone à posséder si l’on aime la photo. Son triple capteur arrière fait des merveilles dans toutes les conditions. C’est aussi un appareil classe et soigné qui profite d’un superbe écran AMOLED. Les performances sont aussi au rendez-vous, et c’est ce qu’on attend d’un haut de gamme comme celui-ci.

Samsung Galaxy Note 9

Le Samsung Galaxy Note 9 à 649 euros

C’est le dernier flagship qu’a dévoilé Samsung cette année. On pourrait résumer le Galaxy Note 9 en disant que c’est une version géante des Galaxy S9. Il se montre performant dans toutes les tâches du quotidien, et surtout en photo !

Il arrive tout de même à se distinguer de ses frères en disposant d’un S-Pen, signature emblématique de la gamme Note. Ce dernier permet de dessiner sur l’écran, mais aussi d’être utilisé comme une télécommande à distance grâce au Bluetooth.

