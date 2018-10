Julien Cadot - il y a 44 minutes Tech

Google présentera aujourd'hui ses nouveaux smartphones. La conférence ayant lieu à New York aura pour la première fois une déclinaison française, en direct. Et vous pourrez la suivre sur votre ordinateur.

On ne sait pas trop si Google pourra nous surprendre lors de sa conférence de rentrée dédiée au matériel. Vraisemblablement, le géant de Mountain View s’en amuse. Quoi qu’il en soit, si une chose est bien officielle pour ce lancement, c’est la date, l’heure et le lieu de la conférence. Cette année, elle aura lieu simultanément dans plusieurs endroits du monde et, grande première, également à Paris. On peut interpréter cela comme un signe de la disponibilité des Pixel — enfin ! — en France. Et si vous souhaitez suivre la conférence depuis chez vous, c’est aussi tout à fait possible.

Quand ? À 16h30, heure de Paris.

À 16h30, heure de Paris. Où ? Sur YouTube, évidemment. Vous pourrez aussi rester sur cet article et lire la vidéo juste en dessous.

Ce que l’on attend

Google devrait profiter de cette conférence pour annoncer non pas des chaussettes comme l’image l’indique, mais ses derniers smartphones, les Pixel 3 et Pixel 3 XL. On peut aussi s’attendre à des produits tiers de l’écosystème Google, comme un nouveau Chromecast et peut-être, une réponse côté Daydream au casque de réalité virtuelle de Facebook. On parle également d’une tablette tactile à la iPad Pro. Côté surprises ? Eh bien les plus grands fans attendent un Pixel 3 Ultra, qui ferait un pied-de-nez aux rumeurs… mais cela semble difficile à sortir d’un chapeau magique, sans la moindre fuite côté industrie.