La mise à jour d'octobre pour Windows 10 arrive. Parmi les très nombreuses nouveautés et évolutions du système d'exploitation, en voici 5 qui nous paraissent importantes.

Disponible depuis le 29 juillet 2015, Windows 10 est un système d’exploitation qui a atteint une certaine maturité : l’OS a déjà reçu cinq grandes mises à jour au cours de ses trois ans d’existence. Mais pas question pour Microsoft de cesser de bichonner sa plateforme. Ainsi, l’entreprise américaine lance-t-elle en octobre la sixième grande mise à jour de Windows 10, intitulée… October Update.

Comme lors de chaque grand palier que Windows 10 franchit, la liste des nouveautés et des modifications est très étoffée. Toutefois, ces changements au sein de l’OS ne revêtent pas la même importance : certains sont de tout premier ordre, et d’autres ne vont réellement concerner qu’une poignée de personnes. Aussi avons-nous choisi de retenir cinq évolutions qui nous paraissent importantes.

Synchronisation avec Android Microsoft <3 Android

Cela n’a l’air de rien comme ça, mais Microsoft ne proposait pas, jusqu’à présent, un outil permettant de synchroniser son smartphone avec son ordinateur (Windows). La mise à jour d’octobre rattrape le coup avec l’application « Votre téléphone », de façon à envoyer d’un appareil à l’autre vos photos, vos SMS, vos notifications, etc. Tout ceci se fait de façon automatique.

Selon Microsoft, cette application nécessite au minimum Android 7.x (Nougat). Pensez donc à mettre à jour votre smartphone, si ce n’est pas déjà fait et s’il est éligible. Pour l’iPhone, Microsoft prend l’exemple d’un internaute surfant sur le net avec son mobile et pouvant envoyer instantanément la page en cours de lecture sur l’ordinateur, afin de reprendre là où il en était.

Outils Presse-papiers et bloc-notes

Microsoft n’a pas oublié les anciens outils de Windows. Le presse-papier comme le bloc-notes évoluent avec la mise à jour d’octobre… et il était temps. Pour le premier, on salue l’arrivée d’un historique, ce qui permet de conserver plusieurs éléments et non pas à un seul bout de texte. Autre changement : la possibilité de synchroniser ce contenu d’un terminal à l’autre, via le cloud de Microsoft.

Pour le second, le bloc-notes gère désormais les fins de ligne de Linux et MacOS. De plus, il est possible de faire une recherche, via le moteur de recherche de Microsoft, Bing, sur un mot ou une expression dans le texte. L’outil permet aussi d’agrandir ou de diminuer la taille du texte dans l’application. Des modifications en apparence banales, mais dont l’absence était pénible pour celles et ceux en ayant besoin.

SwiftKey SwiftKey

C’est la suite logique du rachat de SwiftKey par Microsoft en 2016, pour 250 millions de dollars. Le clavier virtuel intelligent, qui existe notamment sur Android et iOS et qui offre la possibilité d’écriture en glissant son doigt d’une touche à l’autre pour écrire un mot, arrive sur Windows 10. Naturellement, ses fonctions habituelles sont aussi de la partie : vous ne serez pas dépaysés si vous l’utilisez déjà.

Vous aurez des fonctions d’autocorrection des mots mal tapés, des prédictions sur les prochains mots que vous pourriez écrire — une petite liste apparaît au fur et à mesure de votre écriture, ce qui permet de taper sur l’une des propositions pour éviter de l’écrire — et aussi quelques statistiques plus ou moins intéressantes sur votre pratique. Le support du français est annoncé.

Design Évolution du design

La mise à jour d’octobre est aussi une bonne opportunité pour Microsoft de toiletter un peu le design de l’OS et de certaines applications. Ainsi, l’explorateur de fichiers se pare d’un nouvel habillage avec la disponibilité d’un thème graphique sombre. On note aussi un changement d’interface pour Skype, la messagerie instantanée et le service d’appel en voix sur IP de Microsoft.

Le style acrylique, qui permet de créer une texture translucide, se déploie davantage dans Windows 10, par exemple dans le volet de navigation de Microsoft Edge. Ce style s’appuie sur le Fluent Design, que Microsoft décrit comme permettant « une expérience plus naturelle et pratique », avec, dans le cas du navigateur, un effet de profondeur pour souligner l’onglet actif.

Windows Update

Ce n’est pas nécessairement l’évolution la plus spectaculaire ou la plus fréquemment évoquée, mais elle concerne forcément tout le monde. En effet, Microsoft a apporté des modifications à son gestionnaire de mise à jour afin que son fonctionnement soit moins dérangeant au quotidien. Ainsi, de l’apprentissage automatique est mobilisé afin de savoir quand installer ou ne pas installer un correctif.

La mise à niveau vers l’October Update inclut aussi un « mode jeu » qui, explique la firme de Redmond, neutralise provisoirement Windows Update pendant qu’une partie de jeu vidéo a lieu. Cela signifie que l’installation des pilotes est suspendue, tout comme les interruptions de Windows Update afin de vous notifier de tel ou tel évènement, par exemple la nécessité de redémarrer le PC.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte