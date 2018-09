Une fuite apparue sur Weibo, réseau social chinois, indique que le OnePlus 6T serait présenté le 17 octobre prochain.

On n’en a pas encore fini avec les nouveautés 2018 sur le marché des smartphone. Alors qu’Apple vient de dévoiler ses iPhone XS, XS Max et XS, que la révélation du Pixel 3 approche et que Samsung a donné rendez-vous le 11 octobre pour un produit de la gamme Galaxy, OnePlus capitalisera sur les qualités de son 6 pour lancer une version 6T. Le smartphone premium au prix contenu pourrait être présenté le 17 octobre à en croire une fuite publiée le 25 septembre 2018 sur le réseau social Weibo.

L’indiscrétion prend la forme d’une invitation pour un évènement de lancement intitulé Unlock The Speed et organisé en Inde. On sort les agendas et les pincettes.

Un capteur d’empreintes intégré à l’écran

À l’instar des téléphones très attendus, on sait déjà beaucoup de choses sur le OnePlus 6T. Le constructeur chinois a confirmé, le 10 septembre 2018 dans les colonnes de CNET, qu’il disposera d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. En parallèle, il a indiqué à nos confrères de TechRadar qu’il abandonnera le port jack. Du côté de la fiche technique, on devrait retrouver un processeur Snapdragon 845 couplé à 6 ou 8 Go de RAM. Concernant le design, le OnePlus 6T conserverait une encoche, mais elle serait en forme de goutte pour gagner en discrétion.

En outre, le OnePlus 6T pourrait embarquer un triple capteur photo à l’arrière selon des fuites anciennes rappelées par FirstPost le 26 septembre 2018. Une information récemment infirmée par WinFuture, avec un supposé rendu officiel montrant un double capteur comme sur le OnePlus 6.