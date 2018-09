La course au plus grand nombre de capteurs photos sur un smartphone est lancée entre les fabricants. Nokia pourrait bien décrocher la première place.

S’il développe vraiment ce smartphone, Nokia risque de se mettre à dos beaucoup de trypophobes – personnes ayant peur des trous. Des images, révélées en premier lieu le 6 septembre par le site chinois ITHome, montrent ainsi un téléphone avec non pas un, ni, deux, ni trois capteurs photos à l’arrière… mais cinq.

Ceux-ci sont disposés en cercle, aux côtés de ce qui semble être le flash et un outil de reconnaissance d’empreinte digitale.

This is Nokia 9 (2018) with a Penta-Lens camera. (render based on leaks) pic.twitter.com/gOQA8W08Cj

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) September 6, 2018