Le OnePlus 6 passe sous la barre symbolique des 400 euros. La version 64 Go du smartphone est aujourd'hui disponible à 387 euros avec le code promo GBMP12thOP.

Le bon plan

Commercialisé à 519 euros pour la version 64 Go, le OnePlus 6 descend à 387 euros sur GearBest avec le code promo GBMP12thOP.

Actuellement, le OnePlus 6 est considéré comme l’un des meilleurs smartphones du marché, notamment pour son bon rapport qualité/prix. Il possède un design qui rappelle son petit frère, le OnePlus 5T, mais son bel écran AMOLED de 6,28 pouces propose cette fois-ci une encoche pour mieux les différencier.

Son SoC Qualcomm Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de mémoire vive lui prodigue des performances excellentes et sa batterie de 3 300 mAh lui confère une très bonne autonomie (compatible charge rapide). L’expérience utilisateur est très agréable avec l’interface OxygenOS, l’une des interfaces les plus complètes et respectueuses de l’esprit d’Android.

Notez qu’il n’est disponible qu’en une seule version mondiale, il s’agit donc de la même version que celle que l’on retrouve en France (et donc entièrement compatible avec notre réseau 4G).

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un bel écran AMOLED

Un Snapdragon 845 pour des performances excellentes

Une autonomie au top, couplée à la charge rapide

