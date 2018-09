Aujourd'hui, GearBest propose justement le Xiaomi Mi A2 Lite à 156 euros avec le code promo GB$MPAlite2.

Le bon plan

C’est le bon moment pour passer à la caisse si vous attendiez une baisse de prix pour le Xiaomi Mi A2 Lite. Aujourd’hui, il descend à 156 euros en utilisant le code promo GB$MPAlite2 sur GearBest.

Le Xiaomi Mi A2 Lite possède des caractéristiques équivalentes à son prédécesseur, le Mi A1. Il embarque donc le même SoC que ce dernier, à savoir un Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz. Néanmoins, cette version étant le modèle 64 Go de stockage, il dispose ici de 4 Go de mémoire vive ce qui lui permet de profiter d’une expérience utilisateur plus fluide, surtout qu’il est sous Android One — la version sans surcouche d’Android.

Il intègre un écran IPS en définition Full HD+ de 5,84 pouces qui profite d’un ratio 19:9e, tout en bénéficiant d’une petite encoche sur la partie supérieure de l’écran. Cependant, le point fort du Mi A2 Lite est sans aucun doute son autonomie exemplaire avec sa batterie de 4 000 mAh.

Notez que le smartphone est compatible avec la majorité des bandes de 4G françaises, dont la B20.

Pourquoi aime-t-on ce smartphone ?

Xiaomi + Android One

Une autonomie exemplaire

Un bel écran au format 19:9e

