Durant l'IFA 2018, Harman Kardon a annoncé une gamme d'enceintes connectées regroupées sous la marque Citation. Nous les avons découvertes sur place : elles nous donnent très envie de les essayer.

Aux yeux – et surtout aux oreilles — de beaucoup, la marque Harman Kardon sonne comme une certaine idée de l’excellence et du raffinement. Pendant longtemps, ses amplificateurs haut de gamme ont fait le bonheur des amatrices et amateurs de son. Une qualité sonore que l’on retrouvera peut-être avec la gamme d’enceintes connectées Citation, que nous avons pu découvrir à Berlin durant l’IFA 2018.

Harman Kardon épouse les tendances d’aujourd’hui avec une offre qui associe un beau design à l’intelligence grâce à l’intégration de Google Assistant et de Chromecast. En plus d’être multi-room, les produits se veulent multi-channel, dans une approche qui rappelle celle de Sonos. Le constructeur souhaite attirer le grand public avec un positionnement très premium. Autant dire que ses enceintes connectées ont tout pour séduire.

La griffe Harman Kardon

Les enceintes Citation portent assurément la griffe Harman Kardon. Esthétiquement, elles sont très réussies. L’alliance du tissu en laine de Kvadrat, leader européen en la matière, des petits points lumineux propres à Google Assistant et d’un écran tactile (pour les plus onéreuses de la gamme) ne manque pas de charme. Le résultat oscille entre modernité et tradition tandis que le choix de coloris — Winter Gray ou Classic Black — devrait permettre de fondre les Citation dans le décor. D’autres couleurs sont envisagées, mais semblent moins convaincantes.

La gamme comporte plusieurs entrées allant de l’unique petite enceinte de table, façon Google Home, aux immenses colonnes vendues par paire, en passant par la barre de son qui peut se loger sous un téléviseur. Si nous avons pu tous les observer de près à l’IFA, nous n’étions pas dans un environnement propice à en juger les qualités acoustiques. Tout juste avons-nous pu apprécier la généreuse scène sonore frontale offerte par la barre sobrement baptisée Citation Bar dans un film spectaculaire comme Wonder Woman. À l’inverse, les Surround qui étaient associées paraissaient bien discrètes. Un constat que l’on espère infirmer chez soi.

Dans le détail, la gamme Citation réunit :

Quatre enceintes de table : la One, la 100, la 300 et la 500. Démarrant à 199 euros, elles se différencient par leur puissance et la présence ou non d’un écran tactile (à partir de la 300) ;

Une barre de son à 999 euros : la Bar, qui offre un rendu 3.0 et dispose, notamment, de trois ports HDMI compatibles 4K ;

Une colonne : la Tower, proposée à 2 499 euros la paire ;

Une paire de Surround à 449 euros, montées sur pied en option ;

Un caisson de basse facturé 799 euros et délivrant 400 W.

Il y a donc matière à trouver son bonheur en fonction de son budget, qui pourrait vite risquer d’exploser, et en fonction de la configuration que l’on souhaite intégrer à sa maison. La compatibilité avec Google Assistant assure aux Citation la connectivité et les commandes vocales au sein d’un environnement domotique. Sur cet argument, elles ne feront rien de plus que les produits qui existent déjà dans le commerce.

En réalité, ce sont davantage les possibilités d’évolution à la Sonos qui séduisent avec les Citation, même s’il faut attendre de voir comment s’articule l’installation via Google Home, c’est-à-dire sans application dédiée. À partir d’une Bar, on pourrait imaginer ajouter deux Surround et terminer par l’ajout d’un caisson de basse. Si votre budget le permet, vous pourriez même associer deux colonnes à l’ensemble pour soulager la barre et bénéficier d’un spectacle normalement plus ébouriffant — impossible de vérifier sur place.

Pourquoi pourrait-on avoir envie de choisir Harman Kardon plutôt que Sonos ou Bose ? Parce que Harman Kardon dispose d’un héritage basé sur plus de 65 ans d’expertise. On a maintenant hâte de voir, ou plutôt d’entendre, que la marque n’a rien perdu de sa superbe après s’être mise à la page.