Vous songez à changer d'opérateur pour votre mobile afin de payer votre abonnement moins cher ? Sosh propose deux offres complètes et pas cher : 50 Go ou 20 Go de 4G + Appels/SMS/MMS illimités pour 10 ou 5 euros par mois pendant 1 an puis 25 ou 20 euros.

Les forfaits mobile sans engagement de Sosh passent à 9,99 euros pour 50 Go et à 4,99 euros pour 20 Go pendant 1 an puis 24,99 et 19,99 euros. Si vous recherchez un forfait sans engagement, avec une enveloppe de data confortable et avec un excellent réseau 4G, cette offre vous intéressera forcément !

Les forfaits 50 Go et 20 Go de Sosh incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et une enveloppe de 50 Go ou 20 Go de data par mois avec, bien entendu, la possibilité de partager sa connexion. Après dépassement des 50 Go ou 20 Go, le débit est simplement réduit jusqu’au prochain mois.

Depuis l’Union européenne et les DOM le forfait s’utilise comme en France et permet de bénéficier des appels, SMS et MMS en illimité et de continuer d’utiliser ses 50 ou 20 Go de 4G.

Sachez que vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO.

Pourquoi aime-t-on ce forfait ?

Il s’agit d’un forfait sans engagement

Son enveloppe de 50 Go couvre sans peine un bon nombre d’usages

Le réseau d’Orange est le plus rapide d’après l’ARCEP

Vous avez jusqu’au 23 septembre pour profiter des remises sur les forfaits mobile de Sosh avec 50 Go et 20 Go pour 9,99 et 4,99 euros par mois pendant 1 an (puis 24,99 euros et 19,99 euros) avec le code promo YO.

Pour vous faire une idée, n’hésitez pas à comparer ce forfait avec d’autres forfaits sans engagement, grâce au comparateur de forfait mis en place par nos confrères de FrAndroid.