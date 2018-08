D'ici 2019, l'emoji couple devrait pouvoir se décliner en de nombreuses combinaisons de genre et de couleur de peau.

Le Consortium Unicode (CU), qui décide de la création de nouveaux emojis et s’assure de leur normalisation sur toutes les plateformes, a annoncé l’arrivée probable de 55 combinaisons de couleur de peau pour l’emoji « couple », dans un billet de blog du 9 août 2018.

À ce jour, l’emoji « couple » se décline en trois versions : un homme et une femme, un homme et un homme, et une femme et une femme. Mais il n’est pas possible de choisir la couleur de peau des personnages, comme c’est le cas pour les emojis « femme seule » ou « homme seul ».

Pour fabriquer ce nouvel emoji couple, ils utiliseront un emoji seul accolé à un autre emoji seul, ce qui facilitera les différentes combinaisons de couleur et de genre.

179 nouveaux emojis pour 2019

Ces modifications sont prévues pour le premier trimestre de 2019. Au total pour l’année prochaine, le Consortium analyse 179 nouveaux emojis « candidats » (soit 61 originaux et leurs variantes), dont un fauteuil roulant, une chaise ou encore un paresseux. La liste de ces nouveautés devra être encore validée par l’organisation en septembre, précise le communiqué.

Les plateformes peuvent également choisir de modifier le look d’un emoji si celui-ci respecte la définition fixée par le C.U. C’est ainsi qu’Android a décidé de retirer l’œuf de son emoji salade pour qu’elle soit « vegan et plus inclusive ».

