Avec ses dents de lapin, l’émoji « nerd » est-il discriminant pour les personnes qui portent des lunettes ? Des personnes s’insurgent du design de ce personnage qui entretiendrait des clichés sur les geeks. Google et Meta l’ont déjà abandonné. Apple et Microsoft pourraient être les prochains.

En 2015, avec l’Unicode 8.0, le consortium en charge de la création des émojis a eu l’idée d’ajouter un « Nerd Face » (visage de geek) aux claviers animés de nos smartphones. Un émoji ironique, avec des lunettes et des dents qui dépassent, censé rendre hommage à l’idée que certains peuvent se faire des personnes qui passent trop de temps derrière leur écran.

Des années plus tard, il existe toujours un débat autour de cette tête de geek. Alors que le monde des émojis est plutôt lisse et sans polémique (le remplacement de l’émoji pistolet par un émoji pistolet à eau en est le parfait exemple), beaucoup ne comprennent pas qu’un personnage conçu pour se moquer d’une communauté puisse exister. Un enfant de 10 ans a même lancé une pétition le 27 novembre pour convaincre Apple de renoncer à cet émoji. Google et Meta l’ont déjà remplacé.

Un geek a-t-il des dents qui dépassent ?

Si les émojis font régulièrement jaser, il est vrai que le design de l’émoji « nerd » a de quoi surprendre. Que viennent faire des dents de lapin ici ? On imagine que le consortium Unicode a voulu faire une blague, sans penser qu’elle pourrait être mal interprétée.

Sur le site Emojipedia, spécialisé dans l’histoire des émojis, on peut lire que l’émoji « nerd » a créé plusieurs polémiques ces dernières années. Certains lui reprochent d’être raciste envers les Asiatiques, d’autres de se moquer des personnes à lunettes… En 2017, deux ans après son introduction, Google avait été le premier à effectuer des changements. Le créateur d’Android avait décidé d’ignorer les deux dents voulues par le consortium Unicode, pour donner un sourire normal à l’émoji « nerd ». Il correspond désormais à une personne heureuse avec des lunettes, plutôt qu’à un geek.

L’évolution de l’émoji nerd chez Google. Il a des lunettes, mais il a l’air enthousiaste. // Source : Emojipedia

Meta, aussi, ne veut plus des dents de lapin. Dès 2018 sur Facebook, l’émoji « nerd » a adopté un sourire en coin, avec une bouche fermée. Il a des lunettes rondes qui nous rappellent celles des minions de Moi moche et méchant. Depuis 2023, sur WhatsApp, l’émoji nerd n’a aussi plus de dents qui dépassent.

Le groupe Meta a abandonné son emoji nerd avec des dents de lapin. // Source : Emojipedia

Apple et Microsoft doivent-ils suivre les autres ?

Face à la multiplication des polémiques, est-il temps de rompre avec la définition officielle de l’émoji « nerd » ? Il ne serait pas étonnant de voir Apple et Microsoft actualiser leurs émojis pour retirer les fameuses dents qui dépassent. Autre possibilité : l’introduction d’un émoji « personne à lunettes » dans une future version du code Unicode, pour ne pas entretenir de doute entre un geek et une personne avec des lunettes. Une seule chose est sûre : elle n’arrivera pas avant plusieurs mois, puisque le futur Unicode 16.0 ne la proposera pas (mais il y aura des émojis « harpe » et « pelle »).

