Naguère attendu pour cet été, l'Hydrogen One de RED sortira le 2 novembre prochain.

2 novembre 2018 : c’est désormais la date qu’il faut inscrire dans son agenda avec le commentaire « Sortie de l’Hydrogen One de RED. » Elle a été officialisée par Jim Jannard à l’occasion d’un post publié sur les forums officiels le 7 août 2018 et découle de l’approbation récente de la part de la FCC.

L’opérateur AT&T avait donc vu juste en annonçant un lancement du smartphone holographique durant l’automne 2018 alors que RED l’a longtemps espéré pour cet été. Dans son long message, le fondateur de l’entreprise tient quand même à appeler à la prudence : l’Hydrogen One, décrit comme « un projet difficile », n’est pas à l’abri d’un souci de dernière minute qui pourrait le retarder une nouvelle fois.

1 295 dollars

Si tout va bien, l’Hydrogen One sera donc disponible le 2 novembre chez les partenaires AT&T, Verizon et Telcel (Mexique). Dans un premier temps, il ne sera proposé qu’en finition aluminium moyennant 1 295 dollars. La déclinaison en titane, beaucoup plus chère et compliquée à produire, n’est pas attendue avant 2019. Une période de précommandes débutera dès le 9 octobre, sachant que les quantités devraient être limitées.

À plus court terme, soit du 31 août au 11 septembre, RED proposera un modèle Houdini. Il est destiné aux développeurs qui veulent aider à peaufiner les derniers détails. « Ce programme n’est pas pour les personnes qui veulent faire un test car ce n’est pas un produit fini », prévient Jim Jannard.

Ces derniers mois, l’Hydrogen One de RED a beaucoup fait fantasmer celles et ceux qui observent le marché des téléphones avec attention. Il faut dire que le constructeur reconnu pour ses caméras professionnelles de qualité s’est lancé dans un projet immense : faire rentrer un maximum de technologies dans un smartphone vendu plus de 1 000 dollars.