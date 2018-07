Les GPS proposent depuis longtemps la possibilité de personnaliser la voix avec celle d'une célébrité. Avec son assistant, Google fait appel au chanteur John Legend. Une initiative isolée ou une future mode ?

Vous avez acquis une enceinte connectée de type Google Home, Amazon Echo ou HomePod d’Apple, mais vous trouvez que la voix masculine ou féminine proposée par défaut est un peu lassante ? Sachez que dans un avenir proche, vous aurez peut-être la possibilité de choisir une intonation plus satisfaisante, par exemple en optant pour la voix d’une célébrité que vous appréciez.

C’est justement ce que propose la firme de Mountain View avec Google Assistant : sa clientèle américaine va pouvoir échanger avec son assistant vocal qui prendra la voix de John Legend, un musicien et chanteur américain. La nouvelle n’est certes pas récente : on connaissait depuis début mai la collaboration entre Google et l’artiste sur ce terrain. Mais une mise à jour rend l’emploi de sa voix plus simple.

Tenir compte du pays visé

À terme, l’on pourrait voir fleurir d’autres initiatives de la sorte, aux USA mais aussi dans le reste du monde. Google, Amazon et Apple ont largement la surface financière pour signer des contrats avec des célébrités pour qu’elles enregistrent leur voix en train de prononcer des phrases qui seront ensuite diffusées par les haut-parleurs de l’appareil, en fonction de la situation.

Naturellement, il faudrait certainement proposer des voix de célébrités en tenant compte du marché linguistique visé : proposer du John Legend en France n’aurait pas grand sens, celui-ci s’exprimant en américain. Parmi les voix qui pourraient être amusantes à écouter, on pense à Alexandre Astier, Marina Foïs ou Alain Chabat (merci le Moogle Home !), surtout s’ils font ressentir leur jeu d’acteur.

Les GPS précurseurs

Mais cela pourrait aussi être des comédiens ou des comédiennes de doublage. On pense par exemple à Richard Darbois, Féodor Atkine ou bien Benoît Allemane. Et pourquoi pas la voix originale de Scarlett Johansson, ou de sa doubleuse française, pour accompagner vos requêtes ? Gare toutefois à ne pas se laisser emporter par un certain enthousiasme, et à faire votre propre remake de Her.

L’utilisation de voix connues n’est pas une nouveauté dans le domaine de la tech. Du temps où les applications de GPS comme Waze et Mappy n’avaient pas encore tout à fait pris le pas sur les appareils de navigation traditionnels, il était possible — il l’est toujours, en fait — d’acheter des voix (Kitt de K2000, Daria, Bob l’éponge, Mr T, Roger Moore, John Cleese, etc) pour se faire guider pendant un trajet de façon amusante.