Facebook teste une nouvelle fonctionnalité qui permet de « mettre en sourdine » certains mots-clés pendant 30 jours.

A chaque épisode de Game of Thrones, c’est toujours la même chorégraphie : celles et ceux qui l’ont vu en premier postent leurs avis sur les réseaux sociaux, tandis que les autres tentent d’éviter la cascade de spoilers qui s’abat sur leur fil d’actualité.

Pour tenter d’apporter une solution à ce problème, Facebook est en train de tester une fonctionnalité « Snooze », qui permet de mettre en sourdine un mot-clé pendant 30 jours, a rapporté TechCrunch ce 27 juin 2018, après que Chris Messina, un habitué des réseaux sociaux, l’a relevé dans un tweet.

Le réseau social de Mark Zuckerberg avait déjà incorporé, en décembre 2017, la possibilité de snoozer une page ou une personne, sans avoir besoin de supprimer une personne de ses amis.

Is this a new feature for Facebook ?

"You can now use keywords to stop seeing posts in your News Feed. You won't see any posts containing the keywords you choose for 30 days."

— Chris Messina (@chrismessina) June 23, 2018