Maxime Claudel - il y a 5 minutes Tech

Envie de jouer sur PC mais vous ne savez pas quelle carte graphique choisir ? Nvidia ou AMD ? 4K ou 1440p ou 1080p ? Ce guide d'achat actualisé avec les sorties récentes fait le point sur le marché complexe des GPU.

Rien ne vaut un PC pour jouer à de beaux jeux. En fonction des configurations et du prix que l’on est prêt à mettre dans une machine, on peut obtenir un rendu visuel sans aucun équivalent et largement supérieur à celui d’une console (même face à une Xbox One X, la plus puissante du marché à l’heure actuelle), avec un vaste choix de titres adaptés au duo clavier/souris, mais aussi à tous les périphériques du monde, du joystick à la manette. Mais un PC étant tout sauf plug and play, il faut savoir faire les bons choix en matière de composants, ce qui est encore plus vrai pour la carte graphique — l’élément clef pour le jeu vidéo.

Il n’est pas toujours facile de privilégier tel ou tel GPU, mais il faut garder à l’esprit une chose : comme tout autre produit, il s’agit avant tout de répondre à des besoins et des exigences. Et naturellement, plus vous investirez, vous vous pourrez aspirer à des performances à la hausse. L’inverse est vrai aussi : rien ne sert d’investir de grande somme quand on souhaite uniquement passer des nuits entières à jouer à Fortnite sur un moniteur 1080p Full HD.

Voilà pourquoi nous allons vous aider à bien choisir votre GPU en fonction des jeux avec lesquels vous désirez vous amuser et au regard de la résolution et du rafraîchissement que vous voulez atteindre. 1080p, QHD ou 4K ? Il suffit de suivre le guide qui n’assommera personne avec des chiffres complexes.