Vous songez à changer d'opérateur pour votre mobile ? Prenez donc deux minutes pour réfléchir... Showroomprivé propose le forfait RED by SFR sans engagement avec 30 Go de data pour 5 euros par mois, à vie.

Il est de retour ! Le forfait 30 Go de RED by SFR, sans engagement et sans condition de durée, repasse à 5 euros par mois grâce à l’offre disponible sur Showroomprivé.

Jusqu’au lundi 11 juin (à 8h du matin), Showroomprivé propose le forfait RED by SFR appels/SMS/MMS illimités, avec 30 Go d’Internet dont 3 Go depuis l’Europe et les DOM, à 5 euros par mois.

Concernant les appels illimités, il faut noter que la conversation est coupée au bout de 3 heures consécutives, avec possibilité de renouveler l’appel. Si vous dépassez les 30 Go de data, vous avez droit jusqu’à 4 recharges automatiques de 100 Mo, facturées à 2 euros chacune. Au-delà, l’accès à Internet sera désactivé jusqu’à la prochaine facturation.

Sachez que vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO.

Pourquoi aime-t-on ce forfait ?

Une offre sans engagement

Avec 30 Go de data

Pour 5 euros par mois et à vie

Le forfait RED by SFR 30 Go à 5 euros par mois à vie est disponible uniquement sur Showroomprivé.

