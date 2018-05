Avec iOS 12, Apple pourrait libérer les capacités de la puce NFC de l'iPhone et lui permettre de devenir un pass universel. Par exemple, la carte Navigo pourrait être dématérialisée dans le smartphone.

Déverrouiller une chambre d’hôtel, obtenir du cash à un distributeur automatique de billets, effectuer un paiement en magasin ou encore valider un titre de transport aux portillons d’accès : la communication en champ proche (Near Field Communication, NFC) est une technologie qui permet de réaliser de nombreux actes du quotidien, anodins ou non, via son smartphone.

À condition, bien sûr, que des bornes adaptées soient en place.

Apple prend en compte le NFC depuis l’iPhone 6, un modèle commercialisé en 2014. À ce moment-là, l’entreprise américaine avait mis l’accent sur le paiement en contact avec le service Apple Pay, qui combine un portefeuille virtuel intégré au téléphone, qui sert à enregistrer les cartes bancaires et le lecteur d’empreintes digitales de l’iPhone pour valider les transactions.

Mais dans les semaines et les mois à venir, d’autres usages que les paiements devraient être mis en avant et encouragés. Selon le site The Information, la firme de Cupertino profiterait de la tenue prochaine de sa conférence annuelle WWDC 2018, qui se tiendra du 4 au 8 juin en Californie, pour parler de la prochaine version de son système d’exploitation, iOS 12, et des usages nouveaux prévus du côté du NFC.

Transports, chambres d’hôtel…

Deux usages intéresseraient Apple : la possibilité de déverrouiller une porte d’hôtel avec son smartphone et franchir des portillons d’accès. L’entreprise américaine testerait activement le NFC à son quartier général, en mettant à contribution ses employés qui entrent et sortent des bâtiments sécurisés. Et au Royaume-Uni et au Japon, l’iPhone peut servir comme carte d’accès.

Si ces pistes sont confirmées à la WWDC, les voyageurs français possédant un iPhone relativement assez récent et iOS 12 pourraient en tirer parti : en effet, il faut noter par exemple que Valérie Pécresse, qui préside le conseil régional d’Île-de-France, a annoncé la dématérialisation du passe Navigo sur Android. Rien n’avait alors été annoncé pour l’iPhone, mais cela pourrait changer avec iOS 12.