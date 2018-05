Nelly Lesage - il y a 5 heures Tech

Pour éviter tout risque de collision, le Massachusetts Institute of Technology entraîne des drones en VR. L'appareil vole dans une pièce vide, tout en apprenant à éviter des obstacles virtuels.

Certains drones sont envoyés dans les airs pour remplir des missions de vérification ; mais avant cela, encore faut-il que les drones eux-mêmes subissent tout un protocole de validation, afin d’éviter un crash fatal.

Or, entraîner les drones à gagner en vitesse ou à éviter des obstacles est justement propice aux accidents. Pour éviter de devoir sans cesse réparer ou remplacer leurs aéronefs, des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology ont imaginé un système d’entraînement pour drones en réalité virtuelle.

La réalité virtuelle… pour drone

Cette technologie permet au drone de « voir » un environnement virtuel contenant des obstacles, tout en volant en réalité dans un lieu vide. Baptisé Flight Goggles, ce système « pourrait réduire considérablement le nombre d’accidents que les drones subissent lors des séances d’entraînement », écrit le MIT.

Sertac Karaman, professeur associé en aéronautique et astronautique au MIT, espère que ce système pourra rendre les véhicules autonomes plus efficaces et réactifs. « Nous pensons que cela va changer la donne dans le développement de la technologie des drones, pour des drones plus rapides », avance l’universitaire.

Flight Goggles sera présenté par Sertac Karaman et son équipe à l’occasion de la conférence internationale sur la robotique et l’automatisation de l’IEEE, du 21 au 25 mai 2018.

« Dans les deux ou trois prochaines années, nous voulons participer à une compétition de drones avec un drone autonome, et battre le meilleur participant humain », annonce Sertarc Karaman. D’ici là, son équipe compte développer un nouveau système d’entraînement encore plus performant.