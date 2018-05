Le président de la République française va recevoir le 23 mai 2018 les patrons de nombreuses grandes entreprises de la tech américaine comme Facebook, Microsoft ou Intel au cours d'un sommet intitulé « Tech for good ». Soit deux jours avant l'entrée en vigueur du RGPD.

Emmanuel Macron va recevoir un grand nombre de dirigeants des grandes entreprises de la tech américaines le 23 mai 2018, a rapporté Reuters de sources élyséennes.

Parmi eux, il y aura Mark Zuckerberg de Facebook, Satya Nadella de Microsoft, Brian Krzanich d’Intel, Virginia Rometty d’IBM, Dara Khosrowshahi d’Uber, mais aussi des représentants de Samsung, Palantir, la fondation Wikimedia ou la Mozilla Foundation.

Ils seront censés échanger au cours d’une journée intitulée « Tech for good » autour des « bénéfices liés à l’innovation technologique et des efforts croissants demandés aux entreprises sur la protection de la vie privée, les règles sociales, la lutte contre la haine et la désinformation et la fiscalité » précise Reuters.

Cette journée de rencontre avec le président et les ministres français aura lieu deux jours avant l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement général sur la protection des données) dans toute l’Union européenne.

Mark Zuckerberg est également censé s’entretenir seul à seul avec le président français. Parallèlement à cette annonce, le président du parlement européen a affirmé dans un communiqué que Mark Zuckerberg avait finalement accepté de venir s’expliquer devant les députés.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb

— Antonio Tajani (@EP_President) May 16, 2018