L'application YouTube aurait commencé à tester un mode pour regarder les vidéos incognito, à l'image de l'option « navigation cachée » que proposent les navigateurs.

YouTube est en train de tester un mode « navigation cachée » dans son appli Android, a repéré en premier le site Android Police le 15 mai 2018. Les captures d’écran publiées semblent provenir d’un « test interne » et montrent ce à quoi pourrait ressembler l’interface avec cette fonctionnalité.

On peut voir un bouton « activer le mode incognito » au niveau des paramètres du compte de l’utilisateur, représenté par l’icône d’un petit bonhomme avec un chapeau et des lunettes. Il faut que l’utilisateur soit connecté à son compte via son adresse Google pour que la fonction s’affiche. Une fois qu’elle est activée, l’appli affiche un message :

« Votre activité depuis cette session sera effacée, et vous retrouverez votre compte comme vous l’avez laissé avant de passer incognito, une fois que vous désactivez ce mode, ou que vous devenez inactif », préviendrait YouTube.

Eviter les suggestions et publicités ciblées

Par conséquent, vous pourrez en toute quiétude regarder des vidéos honteuses sans que YouTube ne vous propose, lors de votre prochaine connexion, des contenus en rapport avec ces vidéos ou des publicités ciblées.

L’appli précise toutefois que si cela permet de ne pas être « pisté » par YouTube, ce que vous regardez pourrait toujours être suivie par « votre employeur, votre école ou votre FAI ».

Il était déjà possible d’éviter une partie de ce ciblage de profil, en regardant des vidéos sur YouTube sans être connectés avec vos identifiants Google. Mais l’appli retient quand même vos dernières recherches, et vous proposera certaines vidéos en rapport avec cet historique.

En attendant la mise en place de ce mode incognito, pour supprimer le traçage de YouTube, il faut aller dans « paramètres » puis descendre dans « historique et confidentialité » et cocher les options « désactiver l’historique des vidéos regardées » et « désactiver l’historique des recherches ».

Crédit photo de la une : BoJack Horseman/Netflix