Oppo Digital a annoncé qu'il ne développera plus de nouveaux produits, concluant son histoire avec le format UHD.

Oppo n’est pas qu’un constructeur chinois de smartphones. C’est aussi une marque particulièrement plébiscitée dans les domaines du home cinéma et de la Hi-Fi via la filiale américaine Oppo Digital. Elle est par exemple très prisée des cinéphiles, qui n’hésitent pas à mettre des centaines d’euros dans ses lecteurs très haut de gamme, se prévalant de performances toujours reconnues par la presse spécialisée et sacrées par de multiples récompenses.

Hélas, après quatorze ans de bons et loyaux services, Oppo Digital, qui a traversé l’ère du DVD, du Blu-ray et du Blu-ray UHD, a décidé de ne plus développer aucun nouveau produit. Que les fans se rassurent : le service après-vente et les mises à jours vont continuer.

« Adieu »

Sur son site officiel, dans un communiqué tristement intitulé « Adieu », Oppo Digital explique avoir atteint « le pinacle » avec ses lecteurs UHD UDP-203 et UDP-205, porte-étendard du format UHD, possiblement le dernier support physique. « Il est temps de dire au-revoir » souffle le constructeur, prêt à tourner une page. Sont concernés ses lecteurs, bien sûrs, mais aussi ses produits audio (DAC, casques).

Comme la production va être stoppée de manière graduelle, les stocks finiront par s’épuiser à plus ou moins long terme. On suggère donc aux intéressés de ne pas trop tarder à craquer pour un produit en particulier. Même si les UDP-203 et UDP-205, respectivement vendus à 849 et 1 799 euros, devraient tenir encore un petit moment puisque c’est le marché actuel et au regard de la fierté d’Oppo Digital pour ce duo de lecteurs.

« À partir de maintenant, Oppo Digital va principalement se focaliser sur l’organisation et le maintien à long terme de l’assistance à sa génération existante de produits. De fait, nous n’aurons plus les ressources pour développer et commercialiser de nouveaux produits » justifie la branche, qui promet dans une FAQ qu’il ne lâchera pas le support technique, le service réparation et les firmwares. On se dit qu’Oppo Digital n’a peut-être pas envie de lutter contre les plateformes de streaming alors même que ses UDP-203 et UDP-205 n’accueillent même pas une seule application comme Netflix. En quelque sorte, ils sont déjà les vestiges d’un temps révolu. « Adieu ».