Tesla va procéder à un rappel de 123 000 Model S dans le monde, sa plus importante initiative du genre. La raison ? Un problème avec la direction assistée.

La Model S est la voiture la plus sûre jamais conçue, toutes catégories confondues selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Un verdict qui doit soutenir Tesla au-devant d’un rappel mondial concernant 123 000 véhicules fabriqués avant 2016 en raison d’un problème avec la direction assistée. Contacté par la rédaction, le constructeur nous précise qu’il s’agit d’une mesure de précaution et qu’aucun accident lié au souci n’a été déploré. Les personnes concernées, dont certaines vivent en France, seront directement contactées par le constructeur — soucieux d’assurer un service après-vente de qualité — afin de solutionner le couac.

Mesure de précaution

Dans un mail envoyé à ses clients — et relayé par The Verge —, Tesla renseigne sur les origines de sa décision. La firme américaine a observé une corrosion excessive sur les boulons de la direction assistée. « Si les boulons sautent, le conducteur pourra toujours diriger la voiture, mais il faudra y mettre plus de force physique au regard de la perte ou de la réduction de la direction assistée », explique-t-elle, ajoutant, « Cela rend surtout la voiture plus dure à conduire à vitesse réduite ou à garer en créneau, mais il n’y a aucun impact sur la conduite à haute vitesse, la direction assistée n’intervenant que très peu dans ces conditions ».

Sur ce point, Tesla précise que les voitures en question ont obligatoirement roulé par temps froid et sur des routes fréquemment salées. Une statistique minimise par ailleurs le phénomène : moins de 0,02 % des Model S sont touchées aux États-Unis. En bref, si le volume de rappel est élevé et n’avait encore jamais été atteint par Tesla (il avait rappelé 90 000 Model S en 2015 pour un problème de ceinture), il n’y a pas de quoi s’inquiéter outre mesure. Pour preuve : les victimes de ce pépin ne sont pas découragées à prendre le volant en attendant que leur Model S retrouve de sa superbe.