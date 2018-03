Dans le sillage de Xiaomi et de son Mi Mix 2S, Huawei a dévoilé son nouveau flagship. Il s'agit du P20, également décliné en version Pro.

Après une grosse période de teasing, Huawei a fini par lever le voile sur les P20 et P20 Pro, deux téléphones ambitieux aux caractéristiques ronflantes. À la lecture de la fiche technique de chacun, on comprend que l’accent est surtout mis sur la photo, avec notamment la présence d’un triple capteur sur le P20 Pro, vendu 899 euros à son lancement. Une évolution qui promet des performances à nulles autres pareilles du côté du rendu des clichés. Comme le veut le portrait robot du téléphone de cette année, le duo n’a pas oublié l’encoche en route.

Un triple capteur !

Commençons par le P20, proposé à 679 euros. Pour ce tarif moindre, le triple capteur est logiquement sacrifié pour un double plus standard : d’un côté un 20 millions de pixels (f/1.6), de l’autre un 12 (f/1.8). Son écran est un LCD Full HD de 5,8 pouces et sa batterie, supportant la recharge rapide Huawei SuperCharge, est une 3 400 mAh. Et tandis que le P20 Pro revendique une mémoire vive de 6 Go, le P20 doit se contenter de 4 Go. Les deux smartphones partagent en revanche le même SoC, à savoir un Kirin 970, et le même capteur à l’avant (un 24 millions de pixels avec une ouverture à f/2.0). Bien sûr, les P20 et P20 Pro tourneront sous Android Oreo 8.1.

Beaucoup plus capé, le P20 Pro se distingue d’abord par son écran OLED un petit peu plus grand (6,1 pouces), malgré une définition identique (1080p). Le confort visuel n’en sera que meilleur. Mais c’est surtout l’intégration d’un triple capteur à l’arrière qui risque d’allécher les amateurs de belles photos. Pour ce faire, Huawei a associé trois modules : un 20 millions de pixels (f/1.6), un 40 millions de pixels (f/1.8) et un 8 millions de pixels (téléobjectif).

Associés à une une intelligence artificielle du côté software, ils proposent une palanquée de fonctionnalités à même de transformer le P20 Pro en star des photophones. Jugez plutôt : un zoom x5 garanti sans perte, une ouverture de f/1.6 à f/2.4, un temps d’exposition pouvant monter jusqu’à 8 secondes et, bien sûr, le sacro-saint super mode portrait, devenu indispensable sur les téléphones d’aujourd’hui.

Au regard de ces spécifications, Huawei n’a pas manqué d’offrir un petit coup de boost à la batterie du P20 Pro, montant jusqu’à 4 000 mAh. Notre test arrivera bientôt.