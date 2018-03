Les Sony Xperia XZ2 et XZ2 Compact sont disponibles en précommande sur Cdiscount pour 598 et 798 euros avec un casque PSVR ou une PS4 Slim offert pour les 1 000 premières commandes.

Les Sony Xperia XZ2 et Xperia XZ2 compact vous ont séduit lors de leur présentation au MWC 2018 et vous attendiez qu’une occasion se présente pour vous les offrir ? Ces deux smartphones sont à partir d’aujourd’hui disponibles en précommande pour respectivement 598 et 798 euros sur Cdiscount avec une PS4 Slim ou un casque PSVR offert pour les 1 000 premières commandes effectuées.

Le Sony Xperia XZ2, que nous avons pu prendre en main, est équipé d’un écran de 5,7 pouces Full HD+ au ratio 18:9, un SoC Snapdragon 845 cadencé à 2,7 GHz, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, un capteur frontal de 5 mégapixels, un capteur dorsal de 19 mégapixels et une batterie de 3 180 mAh.

Le XZ2 compact reprend ces mêmes caractéristiques avec pour principales différences, dues à son côté compact, un écran de 5 pouces et une batterie de 2 870 mAh. Il a également quelques fonctionnalités en moins comme la compatibilité avec la recharge sans fil et l’absence de vibrations dynamiques.

Ils embarquent un Snapdragon 845, le dernier processeur en date signé Qualcomm

Ils proposent un écran avec un ratio 18:9

Ils peuvent filmer en 4K HDR

Il sont disponibles dans de multiples coloris pour 598 et 798 euros sur Cdiscount. Dans le cadre des 1 000 premières commandes, un casque PSVR ou une PlayStation 4 Slim sont offerts. Passé ce stade, pour les commandes suivantes, il sera possible de bénéficier de la même façon d’un casque Bluetooth Sony WH800.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.